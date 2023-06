Il reste très peu de jours avant la grande cérémonie de la Draft 2023, donc chaque Hexpert de la rédac a réfléchi de son côté pour sortir une prédiction des quinze premiers choix de la soirée. Après avoir calculé les picks les plus populaires, voici la Mock Draft de TrashTalk version rédaction ! Rendez-vous dans peu de temps pour voir si nous avons eu tout faux !

1. San Antonio Spurs : Victor Wembanyama

Pivot – Levallois Metropolitans 92

“Unanimité (n.f.) : conformité d’opinion ou d’intention entre tous les membres d’un groupe.” C’est ce qu’il se passe avec toute la planète lorsqu’on demande qui sera choisi en premier le 22 juin à la Draft 2023. Victor est unique, de par (notamment) sa fluidité pour son immense taille. En plus de cela, San Antonio a besoin de se renforcer dans le secteur intérieur. Comme l’a dit Orelsan dans Bloqués : et bim, deux pierres d’un coup.

2. Charlotte Hornets : Scoot Henderson

Meneur – G League Ignite

Pour ce pick #2, qui se joue entre Scoot Henderson et Brandon Miller, la rédac a tranché pour Scoot. Le plus gros talent encore disponible devrait passer devant le fit le plus évident. Henderson est un meneur de talent avec le physique et l’explosivité d’un footballeur américain, qui pourrait apporter une nouvelle dimension à l’effectif des Hornets aux côtés de LaMelo Ball.

3. Portland Trail Blazers : Brandon Miller

Ailier – Alabama

Le choix après le pick précédent paraît donc évident. Après une saison excellente à l’université, Miller a marqué les esprits malgré quelques controverses survenues hors des terrains et une March Madness décevante. Avec son tir infaillible et sa création de tir déjà prête pour la NBA, il devrait apporter énormément à une équipe de Portland qui manque de menace offensive à l’aile.

4. Houston Rockets : Amen Thompson

Meneur – Overtime Elite

Là aussi, le choix-là paraissait évident à l’équipe de rédaction. Dans la bande la moins bien organisée du Texas, il y a besoin d’un vrai poste 1 capable d’amener de la vraie lecture de jeu dans les passes mais aussi du tir quand il le faut. Avec un physique impeccable, Amen Thompson est capable de terrasser son adversaire en un dribble et de s’envoler comme un super-héros pour tout écraser dans le cercle. Bref, que du bonheur.

5. Detroit Pistons : Cam Whitmore

Ailier – Villanova

Après avoir choisi des guards avec leurs premiers picks lors des trois dernières drafts, il est temps pour la franchise du Michigan de sélectionner un joueur talent sur les autres postes. La rédac est de cet avis, pour cela qu’elle voit Cam Whitmore et son corps musclé comme un vétéran NBA arriver à Detroit. Des épaules aussi carrées que Jalen Duren et des mollets montés sur ressorts comme Jaden Ivey pour tout écraser près du cercle. Un bon mix qui va compléter à perfection la nouvelle team de Monty Williams.

6. Orlando Magic : Ausar Thompson

Arrière – Overtime Elite

Comme son frère jumeau, Ausar a un physique de dieu grec qui l’aide à être tranchant en défense et aussi efficace dans le playmaking en attaque. Au Magic, il apportera quelque chose de nouveau sur les lignes arrières même s’il est encore un talent brut. Avec ce choix, Orlando peut choisir le plus grand talent encore dispo avant de choisir un joueur qui fit plus avec le onzième choix. Le bon compromis.

7. Indiana Pacers : Jarace Walker

Ailier-fort – Houston

Un grand et large talent qui ferait du bien à Indiana s’il arrivait dans cet effectif très jeune. Jarace est très mobile et reste très polyvalent en défense. Il arrive autant à défendre sur les ailiers loin du cercle pour dévier les passes, ou pour contrer des ballons près du cercle. Un beau combo qui aiderait bien Indy à aller choper les places au-dessus d’eux au classement de la Conférence Est.

8. Washington Wizards : Anthony Black

Arrière – Arkansas

Bradley Beal n’est désormais plus là, la décision a été simple à prendre pour l’ensemble de la rédaction. Washington a besoin d’un nouveau chef de file sur les lignes arrières, et le meilleur encore disponible s’appelle Anthony Black. Son playmaking et sa polyvalence des deux côtés du terrain permettront aux Wizards de les relancer assez rapidement.

9. Utah Jazz : Taylor Hendricks

Ailier-fort – UCF

L’intérieur est l’un des plus polyvalents de cette cuvée et pourrait créer un beau duo aux côtés du chevalier du Nord Lauri Markkanen. Avec son statut de poste 4 stretch très moderne, il pourrait convaincre des franchises sur les picks précédents, mais la rédac le voit bien atterrir à Salt Lake City pour le plus grand plaisir des fans d’Utah.

10. Dallas Mavericks : Cason Wallace

Meneur – Kentucky

Oui, on a vu un meneur arriver à Dallas. Cela va aussi de pair avec le fait que Kyrie Irving pourrait s’en aller après son CDD aux côtés de Luka Doncic. Un second scoreur n’est pas forcément nécessaire aux côtés du Slovène, mais un poste 1 qui sait lire le jeu et surtout défendre comme Wallace pourrait apporter énormément à cette équipe des Mavs, sauf si Dallas décide d’échanger son pick.

11. Orlando Magic : Gradey Dick

Arrière – Kansas

Un nom drôle mais du talent à revendre. Certains de la rédac l’avaient prédit en 6, d’autres en 11e position ; mais dans tous les cas, on le voit arriver en Floride. Le meilleur shooteur à 3-points de la cuvée est prêt à apporter son expertise sur le tir du parking à une équipe qui cherche encore à avancer avec ses jeunes joueurs.

12. Oklahoma City Thunder : Bilal Coulibaly

Ailier – Levallois Metropolitans 92

On est Français, on prêche un peu notre paroisse mais on y croit. Après les Playoffs de Betclic Elite, tout le monde a compris que Bilal Coulibaly avait potentiellement sa place dans les quinze premiers picks de la Draft 2023. Chez le Thunder, le jeune Frenchie aurait une belle place pour se développer aux côtés de son compatriote Ousmane Dieng tout en étant dans une équipe compétitive cherchant encore à se renforcer.

13. Toronto Raptors : Kobe Bufkin

Arrière – Michigan

De nombreux experts et hexperts disent que le poste 2 Kobe Bufkin ne descendra pas plus bas que ce choix, et c’est tout à fait normal. Après deux années à la fac, il a réussi à hausser son niveau de jeu pour être prêt pour la NBA. Avec un Fred VanVleet dans les starting blocks, Toronto aurait bien besoin de taille sur les lignes arrières.

14. New Orleans Pelicans : Jalen Hood-Schifino

Meneur – Indiana

Au début de saison, personne ne le voyait dans le premier tour de la Draft mais désormais il semblerait qu’il fasse l’unanimité. En Louisiane, JHS aurait l’opportunité de se développer depuis le banc, même si les Pels cherchent encore à récupérer un plus haut pick pour aller choper Scoot Henderson. Et si ce n’est pas le cas, un nouveau guard combatif sera l’une des meilleures options disponibles pour NOLA.

15. Atlanta Hawks : Nick Smith Jr.

Meneur – Arkansas

Nick est un talent brut, qui aurait mérité plus haute place s’il n’avait pas été blessé la moitié de la saison en NCAA. Mais à un moment, il faut arrêter de passer devant et le prendre. Ces dernières années, les Hawks ont très bien choisi avec des picks plutôt bas. Une occasion donc de réitérer le coup en choisissant un guard prêt à écarter le jeu et à laisser Trae Young jouer comme il le souhaite.

Et vous, à quoi ressemble votre Top 15 de la Draft 2023 ? Est-ce que vous sentez que tout va se passer comme prévu ou va-t-il y avoir des surprises ? C’est le moment de sortir son nez fin et de montrer ses talents de scout et de GM !