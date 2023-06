Après une phase de groupe difficile sur le terrain mais où elles ont terminé sans la moindre défaite, les Bleues débarquent en quart de finale avec l’ambition d’aller au bout et de ramener la coupe à la maison. Prochain adversaire dans cet EuroBasket 2023 : le Monténégro, jeudi à 18 heures.

Les trois premiers matchs des Françaises à l’EuroBasket 2023 ont été plutôt compliqués. Alors que la phase de groupe devait être du gâteau, l’Équipe de France s’est fait peur à maintes reprises. Menée dans la plupart des rencontres, l’EDF a pris l’habitude de renverser la vapeur lors des derniers quart-temps pour repartir avec la victoire. Suffisant pour finir invaincue et première du groupe avec trois succès et zéro défaite sous le coude, mais pas forcément très rassurant pour la suite.

Et la suite justement, c’est donc le Monténégro. Une rencontre plus qu’abordable pour les Bleues qui affrontera une équipe se reposant surtout sur deux ou trois joueuses. Natasha Mack, américaine naturalisée qui a été draftée en WNBA en 2021, ainsi que les natives du pays Milica Jovanovic et Marija Lekovic, qu’il faudra stopper pour s’assurer la victoire rapidement. Du côté de la France, Jean-Aimé Toupane pourrait composer sans Iliana Rupert, incertaine après avoir été touchée à l’épaule face à la Slovénie.

Touchée à l'épaule hier contre la Slovénie, Iliana Rupert a passé des examens complémentaires ce lundi à Ljubljana. Ces examens n'ont pas révélé de lésion majeure#PassionnémentBleu #EuroBasketWomen | @Iliana_rups pic.twitter.com/m786euEqDE

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 19, 2023

Cette rencontre, relativement facile sur le papier mais qui pourra piéger les Françaises si elles ne passent pas la seconde, sera diffusée sur beIN Sports ainsi que sur France 4. De quoi pouvoir regarder le match de n’importe où le jeudi 22 juin à 18 heures. Si la France l’emporte, elle affrontera potentiellement la Belgique, sur un gros rythme depuis le début de la compétition. Une tâche encore plus ardue attendrait ainsi les Bleues, raison supplémentaire pour hausser le niveau dès ce jeudi.