Que ce fut compliqué. L’Équipe de France féminine s’est imposée 63-57 face au Royaume-Uni, pour son deuxième match de poules de l’EuroBasket 2023. Les Bleues restent invaincues et sont quasiment qualifiées pour les quarts de finale, mais ont beaucoup souffert face à une formation Britannique combattive qui a installé un faux rythme très pénible dans le jeu. Attention, avertissement sans frais.

Compliqué, c’est le mot. Les filles de Jean-Aimé Toupane ont particulièrement galéré face à la Grande-Bretagne. L’entame de match est pourtant plutôt correcte, avec une belle exploitation des espaces notamment ligne de fond et la dizaine de points d’avance rapidement atteinte. N’en reste pas moins que tactiquement, l’adversaire s’adapte et propose une zone qui freine le mouvement tricolore. Sans jouer un énorme basket, les Britanniques reviennent grâce à un faux rythme de jeu qui fige la défense des Bleues et la rend molle, pour ne pas dire paresseuse.

En attaque, le fait d’encaisser des tirs plus ou moins offerts sur un plateau presse les filles. Elles enchaînent les tirs rapides, pris contre le cours du jeu. C’est inquiétant, car pour un groupe qui veut récupérer l’or continental, l’attitude n’est franchement pas bonne. Défensivement ? C’est brouillon. Offensivement ? Ce n’est pas franchement mieux. Heureusement, les quelques temps forts en seconde période seront très bien négociés par les Bleues. Cela permet aux filles de reprendre quelques possessions d’avance…

…Et heureusement que ce matelas a été assuré. Car derrière, c’est la même sorte de “flemme” qui reprend les commandes des esprits français. En défense, les positions sont mal assurées, les britanniques dictent leur loi sur le plan physique. Alors que le match semblait presque décidé, le score se réduit de nouveau, et les Bleues s’en remettent à un tir de Sandrine Gruda pour plier définitivement la rencontre, non sans se faire peur lors des ultimes possessions, à nouveau gérées avec beaucoup de difficulté.

Cette Équipe de France gagne, mais cette Équipe de France ne rassure pas. Les Bleues sont presque qualifiées pour la suite du tournoi, mais devront montrer un tout autre visage pour ne pas prendre la porte de manière très prématurée. Migna Touré colle 15 points, et c’est la seule ligne individuelle que l’on retiendra de ce match. Ce groupe est pétri de talent, mais n’arrive pas à appréhender correctement le jeu. Sandrine Gruda l’évoquait d’ailleurs sans détour après la rencontre : “On manque de lecture à certains moments“. Allez, reconnaître et prendre conscience des mauvais points est déjà la première étape pour les régler. On y croit, car les Bleues en sont capables.

Le prochain rendez-vous ? Ce sera dimanche, face au pays hôte, la Slovénie. Poussées par leur public, les locales auront à coeur de faire chuter l’Équipe de France. Il faudra donc montrer un autre visage, car celui-ci est loin d’être rassurant.

Source : BeIN Sports