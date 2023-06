C’est un nom qui pèse de plus en plus à l’approche de la Draft NBA, et ça tombe bien il est Français : Bilal Coulibaly, jeune pépite des Mets 92, a performé lors des Playoffs du Championnat de France et possède une belle cote aux States aujourd’hui. Si vous ne connaissez pas encore très bien le bonhomme, jetez un œil à ses highlights et vous comprendrez l’intérêt des scouts à son égard.

C’est le compte YouTube de la LNB qui régale aujourd’hui en lâchant une vidéo de 15 minutes qui rassemble les plus gros highlights de la saison de Bilal Coulibaly aux Mets 92. Si la principale attraction de l’équipe se nommait évidemment Victor Wembanyama, Coulibaly a réussi à se faire un nom à travers notamment ses performances de fin de saison, lui qui a aidé Boulogne-Levallois à atteindre la finale de la BetClic ELITE. De grosses capacités athlétiques, un bel impact défensif, du talent plein les mains, Bilal possède un profil hyper prometteur du haut de ses 19 ans, lui qui est globalement annoncé au milieu de premier tour à la Draft 2023, et même plus haut pour certains. Une vraie pépite !