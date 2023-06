Alors que la Draft approche à grands pas et que la Free Agency n’est pas très loin non plus, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses et ça commence à chauffer notamment du côté de la capitale. D’après les derniers bruits de couloir, les Washington Wizards et Bradley Beal pourraient bientôt se séparer !

Il y a un an, l’arrière calibre All-Star signait une prolongation de contrat XXL de 250 millions de dollars sur cinq ans. Aujourd’hui, si l’on en croit nos insiders préférés Shams Charania (The Athletic) et Adrian Wojnarowski (ESPN), Beal et les Wizards envisagent de travailler ensemble sur un transfert si la franchise de Washington décide d’appuyer sur le bouton reconstruction.

Story at @TheAthletic: Bradley Beal, Wizards expected to work together on a trade should team officials elect to reset roster – with the Eastern Conference champion Miami Heat set to emerge as a prominent potential suitor: https://t.co/TusCHSm6P3

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 14, 2023

Comme quoi, beaucoup de choses peuvent changer en un an. Et à Washington, justement, des choses ont changé ces derniers temps : le management n’est plus le même, le manager général Tommy Sheppard ayant été limogé en avril dernier pour se faire remplacer par le duo Will Dawkins – Michael Winger. Depuis, on se demande forcément quelle direction va prendre la franchise de la capitale, mais visiblement le proprio des Wizards – Ted Leonsis – a donné le feu vert aux nouveaux dirigeants pour activer le mode “reconstruction” si nécessaire.

C’est ainsi qu’on en arrive à cette breaking news sur Bradley Beal.

Habitués au ventre mou, les Wizards semblent prêts à passer à autre chose après plusieurs saisons décevantes. Parce que bon, faut être honnête, un “Big Three” Bealou – Kristaps Porzingis – Kyle Kuzma (ces deux derniers possèdent une player option et peuvent être agents libres cet été, pour rappel), c’est peut-être pas mal sur le papier mais ça va pas bien loin sur le terrain. Un transfert de l’arrière serait en tout cas clairement synonyme de nouveau chapitre à D.C., Beal ayant passé l’ensemble de ses 11 saisons NBA à Washington. Mais encore faut-il trouver un partenaire de trade et ça, ce n’est pas le plus évident.

🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃 https://t.co/Jbk9r9ybdi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2023

On rappelle que Bradley Beal a 30 ans, qu’il touchera 46 millions de dollars l’an prochain et qu’il est sous contrat jusqu’en 2026-27 avec une player option de 57 millions sur la dernière saison, quand il aura 34 balais. Tout de suite ça calme. Surtout que l’arrière n’a pas participé au All-Star Game depuis 2021, à cause de blessures mais aussi d’un niveau de jeu en baisse (23,2 points ces deux dernières années) par rapport à ses meilleures campagnes en 2019 et 2020.

Autre aspect important à garder en tête : Bradley Beal possède une no-trade clause. Traduction : il peut refuser n’importe quel transfert si ce dernier ne lui convient pas. C’est pour ça que les Wizards et Bealou “travaillent ensemble” pour mettre en place un potentiel trade qui peut arranger à la fois la franchise et le joueur.

Portland évidemment, mais tellement d’incertitudes en amont de la Draft.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2023

Plusieurs équipes sont néanmoins déjà liées avec Bealou sur ce dossier. On pense tout de suite au Miami Heat, qui cherche une troisième star aux côtés de Jimmy Butler et Bam Adebayo. D’autres franchises devraient également débarquer dans les rumeurs dans les prochains temps, en particulier autour de la Draft.

Vous l’avez compris, ça risque de chauffer !

Pendant longtemps, Bradley Beal a déclaré vouloir rester à Washington durant toute sa carrière. Mais à 30 ans, il veut aussi gagner, lui qui n’a pas beaucoup goûté aux joies des Playoffs depuis les blessures et le départ de son copain John Wall. Alors l’heure est peut-être venue de couper les ponts. Et pour être honnête, c’est probablement mieux pour tout le monde.

Source texte : ESPN / The Athletic