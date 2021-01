Bradley Beal seul au monde : encore une perf monstrueuse, encore une défaite, « il est une célébrité sortez-le de là »

Les matchs s’enchaînent et se ressemblent pour Bradley Beal. L’arrière All-Star a de nouveau cartonné… dans la défaite. Cette fois-ci, ses 47 points n’ont pas été suffisants pour venir à bout de Pelicans qui se sont baladés toute la rencontre dans le sillage d’un duo Ingram-Zion en grande forme face à la air defense de Washington.

Bradley Beal n’en rêvait pas, mais il l’a fait. L’arrière de 27 ans est donc devenu le premier joueur de l’histoire NBA à perdre dix rencontres consécutives dans lesquelles il score 40 points ou plus. Alors devinette, c’est Bealou qui n’est pas assez bon ou c’est les Wizards qui sentent un peu trop forts ? Allez, juste pour la blague, penchons nous avant de parler du pauvre Brad… sur le cinq majeur des magiciens ce soir : au poste de meneur j’appelle Raul Neto (2 points à 14% au tir), à l’aile donnez-moi Isaac Bonga et le bagué Jordan Bell (9 points à eux deux à 21% au tir) et en pivot l’inévitable casseur de mascotte Robin Lopez (deuxième meilleur joueur de Washington durant la rencontre, c’est dire…). Oui oui, il est apparemment autorisé en NBA d’aligner un cinq majeur qui ne fait même pas les Playoffs de la Jeep Elite. Privé de Russell Westbrook, Davis Bertans, Thomas Bryant, Rui Hachimura, Denis Avdija et Donald Trump, Bradley Beal a donc une fois de plus dû tout faire tout seul. Ah pardon, on me dit dans l’oreillette que c’est déjà le cas quand les Wizards sont au complet. Peu importe puisque le résultat est le même : troisième défaite de suite ,la onzième depuis le début de la saison, et fort logiquement (non)… la dernière place à l’Est derrière Detroit. Les Playoffs ? Un autre jour.

Mais parlons de ce match. Si les Wizards ont pu revenir à 9 points de NOLA durant le dernier quart-temps ? C’est évidemment grâce à Bradley qui d’autre Beal. L’arrière a encore été indéfendable, que ce soit en pénétration ou du parking, en jumpshot ou sur la ligne des lancers francs, mais BB ne pouvait pas faire grande chose de plus. Pour autant, la rencontre était quasi pliée à la mi-temps puisque les Pelicans étaient alors revenus au vestiaire avec une avance de 19 points, et avaient même mené de 26 points dans le troisième quart. Quelle tristesse pour un joueur si beau à voir jouer et qui mérite tellement mieux. Certes, les Wizards sont rongés par les absences et il est difficile de se prononcer sur le niveau réel d’une équipe quand il manque quatre de tes cinq titulaires. Mais avec un retard déjà significatif au classement, la course au play-in sera rude. En plein prime, Beal acceptera-t-il de ne pas participer aux Playoffs pour la troisième année de suite ? Les dirigeants de la capitale doivent avoir les chocottes car si une demande de transfert de la part de leur superstar tombe, c’est tout le projet Wizards qui sera automatiquement remis en question.

47 points

4 rebonds

6 passes

4 interceptions

40 minutes de jeu

Défaite à New Orleans 8 défaites en 11 matchs

Pire bilan de toute la NBA Bradley Beal, seul au monde. pic.twitter.com/2vkywDtjOD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2021

Cette nuit, si New Orleans a réussi à se détacher aussi rapidement dans le match c’est donc parce que les Wizards ont débarqué avec un effectif de G League mais aussi parce que le duo Brandon Ingram / Zion Williamson a cartonné. L’ancien des Lakers a égalé son record de 3-points rentrés et finit la rencontre avec 32 points, 8 assists et 6 rebonds, confirmant cette progression all-around que l’on voit chez lui depuis le début de la saison. Zion a pour sa part marché dans la raquette des magiciens puisque le sophomore finit avec 32 points également après en avoir compté une vingtaine à la mi-temps. Avec cette victoire, les Pels mettent fin à une série de trois défaites consécutives, à noter également que Lonzo Ball n’a joué que 15 minutes ce soir, confirmant que l’ainé de la famille n’est plus un intouchable du projet Pelicans et que les rumeurs concernant son transfert risquent de prendre de l’importance à l’approche de la trade deadline.

Alors ça c’est VRAIMENT chaud. Le premier joueur de l’histoire de la NBA à perdre 10 matchs de suite (DIX !!!!) lorsqu’il met au moins 40 points ?! C’est une dinguerie. Pauvre Beal. https://t.co/JuwaOhS8TQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2021

Bradley Beal a cartonné mais les Wizards ont perdu, un scénario qui se répète dangereusement pour les fans de l’équipe de la capitale. Une nouvelle fois l’arrière a été grandiose avec 47 points mais une nouvelle fois le reste de ses coéquipiers n’a pas été à la hauteur du tout. Une nouvelle fessée face à des Pelicans qui restaient sur une série de trois revers consécutifs, et hop, Washington est bon dernier de l’Est.