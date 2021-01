Les Nets s’en sortent de justesse à Atlanta : difficile de rivaliser quand les mecs décident de jouer à qui attaque le mieux

Les Hawks ont fait plus que résister ce mercredi soir face aux Nets mais quand le trio de la muerte KD-JH-KI plante 89 points en cumulé, hum, ça devient tout de suite plus compliqué de repartir avec la win.

On tient peut-être le premier match référence du trio Durant-Harden-Irving, du moins en attaque, du moins les trois en même temps. Les trois amigos ont scoré 89 points en combiné dans la victoire de Brooklyn face à Atlanta mais, pour autant, la rencontre a été serrée de bout en bout et il aura fallu une prolongation pour départager les deux équipes. Quinze fois les deux équipes se sont retrouvées à égalité et à vingt et une reprises le leader du match a changé, à tel point que même les Sonics et les Bullets ont probablement du take the lead au cours de la soirée. Aucune des deux équipes n’a mené de plus de sept points et ce pour une raison simple puisque les Hawks et les Nets se sont livrés une bataille offensive de grande classe, avec comme seule et unique règle “le premier qui rate a perdu”.

Malheureusement pour eux, les hommes de Lloyd Pierce auront tenu pendant 48 minutes avant de finalement craquer lors des cinq minutes d’overtime, laissant la voie libre aux stars de Brooklyn pour enfin prendre le large. Avant ça ? On aura notamment eu le droit à une superbe performance du sophomore Cam Reddish. En difficulté ces deux dernières semaines entre une blessure au tendon d’Achille et des performances en deçà, l’ancien de Duke a réalisé son meilleur match de la saison avec 24 points, 6 rebonds et 2 steals et surtout un drive de patron sur Kevin Durant à 30 secondes de la fin du match pour ramener son équipe à 116 partout et forcer l’overtime. Heureusement d’ailleurs que Reddish a step-up car son franchise player Trae Young aura été en grande difficulté au shoot pendant toute la soirée (7/22). Mais comme souvent, Ice Trae a trouvé les solutions pour exister dans le match… sur la ligne des lancers-francs, tel un vétéran puisque le meneur finit la rencontre avec 28 points dont 11 sur la ligne. On notera enfin une nouvelle sortie de patron de De’Andre Hunter qui est décidément en train de réaliser une grosse saison sophomore et qui se positionne clairement le deuxième meilleur joueur des Faucons cette saison. Petite déception pour Clint Capela qui n’a capté que 11 rebonds face à des Nets qui pourtant très limités dans ce compartiment du jeu. Dommage, puisque les Hawks n’étaient par exemple qu’à un petit rebond défensif de pouvoir égaliser en fin de match. Flashback. Alors que le score est de 129-126 pour les hommes de Steve Nash, KD lâche un tir du parking alors que l’horloge des 24 descend à 0. Raté pour Durantula mais aucun joueur des Hawks n’est présent pour sécuriser le rebond long et à la place c’est… Timothe Luwawu-Cabarrot qui passait faire un coucou et qui, sorti de nulle part chipe le ballon, offrant 14 secondes supplémentaires de répit à son équipe. Assez pour garder la balle orange jusqu’au buzzer final, obligeant Atlanta à faire faute. James Harden puis Kevin Durant ne trembleront pas sur la ligne, dommage pour les Hawks que DeAndre Jordan n’ait pas été sur le terrain au moment de faire faute…

La bonne nouvelle côté Brooklyn ? C’est qu’on a enfin revu un James Harden à l’aise et décontracté à la place du petit nouveau qui avait peur de déranger lors des dernières rencontres. Le Barbu finit avec vingt tirs tentés, 31 points et 15 assists, une énorme performance qui promet car les Nets ont besoin que leurs trois stars jouent à leur meilleur niveau et together pour remporter des matchs. Avec 89 points combinés, soit 69% des points de l’équipe, les Trois Frères ont montré qu’il pouvaient se partager la balle efficacement sans en mettre un de côté. KD a encore été grand avec 32 points tandis qu’Uncle Drew finit avec 26 puntos à un fort pourcentage malgré une brique assassine dans le clutch. Si l’attaque était quasi irréprochable, la défense a néanmoins encore été très faible et on a bien compris que Steve Nash comptait avant tout sur son armada offensive pour remporter des matchs. Si cela a marché ce soir, il aura quand même fallu une prolongation pour venir à bout des Hawks, une prolongation gérée parfaitement certes mais qui aurait pu être évitée si le money time avait été mieux abordé. Rien d’affolant non plus, les Nets se mettent en route petit à petit et dès que ça cliquera entre les trois, il faudra que les franchises se penchent sérieusement sur un plan défensif anti-Brooklyn pour les Playoffs. D’ici là ? On suivra attentivement l’évolution du trio, qui se déplacera à Oklahoma City pour voir pour la première fois depuis 2012 James Harden et Kevin Durant sous le même maillot, et sur le parquet de la Chesapeake Energy Arena s’il vous plait (match déconseillé à tous les fans du Thunder de la première heure).

Les Nets s’en sortent en prolongation face à des Hawks rigoureux et accrocheurs qui ont résisté pendant 48 minutes avant de plier face aux 89 points du trio magique de Brooklyn. Amateurs d’attaque à outrance foncez les yeux fermés voir ce match, et si vous êtes plutôt du genre à apprécier le hustle et le don défensif de soi… foncez simplement dans un mur.