Tommy Sheppard limogé suite à 4 années catastrophiques de bons et loyaux services, les Wizards poursuivent leur restructuration au sein de la direction. Après avoir nommé Michael Winger à la tête de la franchise, les Sorciers ont réussi à dégoter Will Dawkins, ancien vice-président du Thunder, en tant que General Manager.

Essayer d’accrocher le Play-In ? Sortir le tank pour maximiser ses chances à la lottery ? Les Wizards n’ont jamais réussi à choisir donc ils ont toujours fait les deux ces dernières années. Il est clair qu’avec la maxi prolongation de Bradley Beal, la reconstruction semblait contre-intuitive mais les Wizards avaient-ils réellement des fondations solides pour aller loin ? Cette saison nous a clairement prouvé que non.

Du coup, on se retrouve au printemps avec un licenciement du président et une recherche de nouvelles perspectives dans la capitale. Et c’est là que Will Dawkins intervient en devenant le nouveau Général Manager et accessoirement le numéro 2 de la franchise derrière Michael Winger – ancien GM des Clippers qui a chopé le fauteuil de président. Et on peut dire que c’est plutôt une bonne pioche lorsqu’on sait le boulot réalisé par Dawkins à OKC ces 15 dernières années. Pas un hasard si Michael Winger a pensé à lui puisqu’il était lui-même dans l’Oklahoma avec Will Dawkins de 2010 à 2017. Ce sont donc des retrouvailles entre les deux hommes, qui vont pouvoir profiter des vacances d’été pour discuter du merdier chantier Wizards.

The Washington Wizards will hire OKC executive Will Dawkins as their No. 2 executive, a league source tells @davidlaldridgedc and me.

Lorsqu’on pense à cette équipe, qui représente certainement le mieux ce qu’on appelle le ventre mou de la ligue, l’interrogation Bradley Beal arrive rapidement. Malgré une saison en demi-teinte, l’arrière continue de répéter qu’il veut jouer la gagne à D.C. La franchise tente donc de l’entourer au mieux. Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma en lieutenants, c’est marrant 2 minutes mais c’est factuellement insuffisant pour aller chercher un run en Playoffs. Washington semble avoir tous les symptômes d’une équipe qui arrive à un tournant et où appuyer sur le bouton rouge semble la meilleure solution… Et si Will Dawkins arrive à la tête des opérations, il y a de quoi se rassurer si la franchise décide de tout faire péter, puisque Will a participé de près à la reconstruction de cette équipe du Thunder aux côtés de Sam Presti.

Alors que feront les Wizards avec leur nouvelle direction ? Difficile à dire dans l’immédiat mais ça semble impossible de fonder une équipe compétitive sur ces bases-là… Si Washington fait tout péter demain, l’année prochaine ou dans 5 ans, Will Dawkins connaitra le chemin de la reconstruction pour rebâtir un effectif jeune et prometteur. Pas facile de mettre de la hype sur Washington.

Source texte : The Athletic