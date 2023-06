On a vu des franchises et des dirigeants de NBA venir en France pour voir jouer Victor Wembanyama bien avant la Draft 2023. Et ces derniers jours, alors que la grande cérémonie se rapproche (22 juin), le Thunder et le Jazz ont migré à Monaco pour voir jouer Bilal Coulibaly.

Tout le monde connaît Monaco pour son casino et son Grand Prix. Cette fois-ci, il n’était pas question du talent de Verstappen ni de Leclerc sur les terres monégasques mais celui de Mike James et des jeunes des Mets de Levallois. Les Finales de Betclic Élite cette année représentent plus qu’une série mais bien une grande scène pour les joueurs les plus talentueux du championnat de France. Et si y’en a bien un qui a compris l’enjeu pour lui de ces matchs depuis le début des Playoffs, c’est Bilal Coulibaly. Évoluant à côté des grands projecteurs sur Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly continue sa montée fulgurante dans les mock drafts commencée fin mai et compte bien finir en apothéose lors de ses derniers matchs sur son sol natal. Pour assister à ces rencontres, il y a déjà eu du monde dans les tribunes, dont le staff exécutif du Thunder.

On attend depuis près d’un mois le nom de la franchise qui récupéra ce talent monstre qu’est l’ailier des Mets 92. Wemby et Kyle Kuzma l’ont bien vendu sur Twitter, lui se vend très bien sur le terrain. Le voilà donc devenu membre des lottery picks selon les mocks drafts et invité dans la fameuse Green Room de la Draft 2023 où se retrouvent les plus grands prospects de la cuvée. Le Jazz d’Utah et le Thunder d’OKC possèdent respectivement le neuvième et le douzième pick de la Draft mais ne sont pas encore certains à 100% du garçon qu’ils choisiront le 22 juin prochain. Le Français deviendrait une option de plus en plus sérieuse pour ces deux franchises, et c’est pour cela que Sam Presti, Danny Ainge et leurs équipes sont venus visiter le beau pays du Prince Albert cette semaine.

Étant donné que Bilal ne peut pas encore participer à des workouts privés au sein des franchises, le Jazz et le Thunder prennent une vraie longueur d’avance sur celles au-dessus dans la Draft qui pourraient être potentiellement intéressées également. En attendant la fin des Finales de Betclic Élite, ces deux teams pourraient bien devenir les favorites pour récupérer Bilal Coulibaly… et ce n’est pas les fans français qui vont être contre envoyer ce talent brut dans des franchises où il sera utilisé à bon escient, avec un temps de jeu intéressant.

Source texte : Yahoo Sports