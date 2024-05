Victorieux avec fracas cette nuit, les Nuggets ont totalement relancé le suspense dans la série qui les oppose aux Wolves. Et si ce match référence changeait tout pour Denver ?

Plus de retard à l’allumage

Depuis des semaines, Michael Malone exhorte ses troupes à commencer leur match dès l’entre-deux. Finies ces rencontres où il faut courir après le score à cause d’une mauvaise entame. Cela a été le cas trop souvent face aux Lakers et lors du début de série face aux Wolves. Cette nuit, les Nuggets avaient mis les ingrédients et l’agressivité dès le premier quart-temps et tout de suite, tout a été plus facile à gérer ensuite.

Jamal Murray libéré, délivré ?

Ses shoots de la gagne face aux Lakers ont fait oublier son adresse catastrophique et ses chiffres bien loin de ceux de la saison dernière. Son coup de sang lors du Game 2 aurait pu coûter cher aux siens si la NBA avait décidé de le suspendre, mais Jamal Murray était bien là cette nuit. Ce n’est toujours pas celui de l’an dernier qui explosait tout sur son passage mais c’est largement mieux que la version qui semblait trainer sa peine sur le parquet depuis une série et demi. Agressivité, confiance en son shoot, toujours la même alchimie avec Nikola Jokic pour sanctionner sur pick and roll. Jamal Murray a-t-il enfin lancé ses Playoffs 2024 ?

Les autres titulaires tous au rendez-vous

Si le duo de stars des Nuggets est capital pour espérer pousser Denver vers la victoire, les role players ont toujours eu une importance cruciale dans les succès de la franchise des Rocheuses. Cette nuit, Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Kentavious Caldwell-Pope n’ont pas failli dans un match crucial. Quand les lieutenants répondent présent, le jeu de Denver devient tellement plus dangereux car l’adversaire ne sait plus où donner de la tête face aux multiples menaces. La défense de Minnesota, pourtant la première du pays, a volé en éclat cette nuit.

Le banc, le dernier problème à gérer ?

Avec les départs de Jeff Green et Bruce Brown à la dernière intersaison, la profondeur et la qualité du banc des Nuggets a chuté en flèche. Chaque soir, Michael Malone est obligé de faire avec ce qu’il a mais c’est un peu sans garanties fiables. Christian Braun peut apporter des bonnes minutes, Justin Holiday à l’occasion comme Peyton Watson, voire Reggie Jackson. Mais aucun d’entre eux n’a vraiment ce profil du sixième homme qui est important qu’il pleuve ou qu’il vente. Il va falloir espérer une bonne surprise ou que les titulaires soient suffisamment dominants pour faire oublier ce manque de fire power au sein de la seconde unit.