Après Kevin Durant ce matin, c’est un autre All-Star titulaire qui est contraint de déclarer forfait pour le match des étoiles prévus dimanche prochain. Zion Williamson ratera donc la fiesta et sera réévalué en sortie de All-Star Break, objectif Playoffs pour les Pels, on est pas là pour faire les idiots.

Il avait été plébiscité par le public et devait faire partie des titulaires de l’Ouest au prochain All-Star Game, en compagnie de LeBron James, Nikola Jokic, Steph Curry et Luka Doncic. Le meneur des Warriors est blessé et très probablement forfait et l’intérieur des Pels l’est donc aussi, ce qui va donner lieu à deux invitations de dernière minute car vous le savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Officiel : Zion Williamson ne participera pas au All Star Game 2023. https://t.co/tH8nyOZF02 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023



Premier domino concernant Zion ? Il va donc falloir lui trouver un remplaçant parmi les réservistes, et Domantas Sabonis a une bonne gueule de favori même si on est rédacteur et pas bookmaker. Ensuite ? Il faudra aller chercher deux snubbed pour remplacer les deux absens (Curry et Zion donc) et si Ja Morant devrait prendre la place de Curry dans le cinq on imagine bien De’Aaron Fox et… Anthony Edwards faire le voyage dans l’Utah, à moins que la NBA ne jette plutôt son dévolu sur Anthony Davis ou Devin Booker, voire un deuxième joueur des Nuggets histoire de valider la magnifique saison de la franchise de Denver.

Pour Zion Williamson la décision est probablement très réfléchie car 1) on parle quand même d’un dossier très sensible et 2) les Pelicans prouvent depuis le début de saison que les ambitions en Louisiane sont légitimes. En effet, si en début de saison c’est plutôt Zion Williamson qui a joué les capitaines de route de la joyeuse bande de volatiles, par la suite C.J. McCollum a pris le relai et Brandon Ingram lui emboite le pas depuis son retour pour faire de NOLA une équipe très sérieuse à l’Ouest et que peu d’équipes voudront jouer en Playoffs.

On part donc sur un repos qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois de février, un mal pour un bien quand on sait l’intérêt sportif du All-Star Game et la fragilité du pourtant très massif Zion. Allez, on se revoir dans quelques semaines et en attendant, trouvez-moi le 06 de De’Aaron Fox.