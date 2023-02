Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

L’ailier des Rockets Jae’Sean tate intéresserait les Wizards, les Celtics, les Suns et les Nuggets. On a pris un coup sur la caboche niveau hype.

Toujours à Houston, les Clippers et les Suns pourraient se laisser tenter par Eric Gordon.

Pour Bones Hyland, ce pourrait être direction les Wolves, les Pelicans ou les Raptors.

Zion Williamson ne participera pas au All-Star Game non plus

