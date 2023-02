Six petits matchs au menu du soir… mais quel menu ! Les Nets face au revenant Devin Booker et, évidemment, LeBron James qui entrera peut-être dans l’histoire dès ce soir face au Thunder. Début des hostilités à 1h et c’est immanquable !

# LE PROGRAMME :

1h : Magic – Knicks

Magic – Knicks 1h30 : Nets – Suns

Nets – Suns 1h30 : Pelicans – Hawks

Pelicans – Hawks 2h : Grizzlies – Bulls

Grizzlies – Bulls 3h : Nuggets – Wolves

Nuggets – Wolves 4h : Lakers – Thunder

# A NE PAS MANQUER :

C’est évidemment le main event de la soirée, et comme la NBA fait les choses bien c’est en fin de programme que l’on pourra profiter de l’Histoire qui s’écrira peut-être sous nos yeux. On parle évidemment de Luguentz Dort qui tentera d’empêcher LeBron James d’en coller 36, un score qui ferait de lui le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA en saison régulière, dépassant ainsi Kareem Abdul-Jabbar et ses 38 387 pions. A 4h du matin, les yeux vitreux mais avec un petit sourire en coin, soyez là, nous on le sera !

# A SUIVRE ÉGALEMENT :