Au centre des rumeurs de trade depuis le départ de Kyrie Irving, Kevin Durant ne devrait pas être transféré d’ici la Trade Deadline. Selon ESPN, la franchise a expliqué aux équipes intéressées que l’ailier n’était pas disponible.

Au moment de la demande de trade de Kyrie Irving, il y avait les équipes qui partaient en chasse d’Uncle Drew mais il y avait surtout les franchises qui reniflaient l’opportunité Kevin Durant. Abandonné par son acolyte, le MVP 2014 voyait le projet Brooklyn prendre une nouvelle fois du plomb dans l’aile. De quoi remettre en question son futur dans la franchise ? C’était la question sur toutes les lèvres, et encore plus à quelques jours de la Trade Deadline. Le mystère est enfin résolu grâce à Adrian Wojnarowski d’ESPN. Le pape du scoop a révélé sur Twitter que la star des Nets avait rencontré ses boss pour parler de la direction prise par la franchise et du projet. Des échanges qui n’ont visiblement pas abouti à une demande de trade puisque Brooklyn ne prévoit pas d’échanger son joueur dans les prochaines 48h.

In aftermath of Kyrie Irving trade, the Brooklyn Nets and Kevin Durant are having ongoing conversations on the direction of the franchise, but organization has thus far told inquiring teams that they’re not planning to trade him before Thursday’s deadline, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2023