Et ça bouge encore du côté des trades avec un nouveau petit deal qui n’enflammera pas grand monde dans la NBA. Kessler Edwards quitte Brooklyn et il pose ses valises aux Kings.

On a failli vibrer, on a bien dit failli. En voyant Shams Charania balancer que les Kings étaient proches d’un deal pour récupérer un ailier des Nets qui s’appelle Ke…, on a bien cru faire une attaque cardiaque. Pas de Kevin Durant au programme donc mais Kessler Edwards. Titulaire à 23 reprises l’an passé (48 matchs) mais très peu utilisé cette saison, le joueur de 22 ans rejoint Sacramento en échange de.. rien. Les Nets ajoutent même une enveloppe de cash au package.

The Sacramento Kings are closing in on a deal with Brooklyn to acquire Nets forward Kessler Edwards, sources tell @TheAthletic @Stadium .

On doute que ce deal fasse une énorme différence dans le roster de Mike Brown. Aligné majoritairement en G League, Edwards reste un pari à moindre coût (gratuit) pour le futur. Comme le confirme le Woj’, l’idée pour Sacramento est de l’envoyer se développer tranquillement à l’étage inférieur. À noter que le joueur peut quand même s’opposer à son trade en vertu de la “One Year Bird Rights restriction”.

Edwards is expected now to approve the trade, source tells ESPN. Kings intend to give Edwards an opportunity to play with their G League affiliate in Stockton, but with two days to go until trade deadline his future will remain fluid. https://t.co/Oo33fKQtr0

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2023