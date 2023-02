Mécontent des efforts défensifs des Rockets, Stephen Silas a décidé de taper du poing sur la table et de mettre ses joueurs face à leurs responsabilités.

Pire bilan de la NBA avec 13 victoires pour 41 défaites, Houston semble filer tout droit vers une nouvelle saison avec le bonnet d’âne. Ce qui serait la troisième fois consécutive. Le projet tourné vers les jeunes a du mal à passer un cap au Toyota Center et les progrès du groupe ne sont pas criants, autant sur la qualité du jeu que sur le plan comptable. 29ème attaque de la Ligue et 28ème défense, Houston fait dans le très médiocre, ce qui devrait offrir à la franchise une place de choix pour la prochaine Draft.

Aux premières loges pour assister au (triste) spectacle, le coach Silen Silas ne peut que constater les dégâts. Si les Rockets ont été capables de quelques jolis coups face à des cadors, ils passent malheureusement bien trop souvent à côté de leur sujet. Comme sur les deux derniers matchs par exemple. Après avoir pris le bouillon sur le terrain du Thunder, Houston a remis ça la nuit dernière avec une correction à domicile face aux Kings de Keegan Murray. 293 points encaissés en deux matchs, ça fait ambiance All-Star Game et Silas s’agace face aux défaillances défensives de son équipe. Interrogé par Danielle Lerner du Houston Chronicle en conférence de presse, le coach de H-Town n’a pas caché sa colère et pointe du doigt ses joueurs.

“They are not getting after it like they are supposed too!” said an angry Stephen Silas about his team’s effort against the Sacramento Kings. #Sarge @TheRocketsWire pic.twitter.com/wkp2a52lp6

— #SARGE (@BigSargeSportz) February 7, 2023