En attendant de voir la Trade Deadline vraiment s’enflammer, le Heat et les Spurs nous offrent le micro deal du jour : Dewayne Dedmon et un second tour de Draft arrivent à San Antonio contre du cash.

Oh le trade XXL que tout le monde attendait ! Non en vrai, pas de quoi nous faire décoller du canapé mais c’est un petit domino supplémentaire avant un potentiel feu d’artifice ce jeudi soir pour la Trade Deadline. En bout de piste et sorti de la rotation à Miami, Dewayne Dedmon fait ses valises pour San Antonio, en compagnie d’un second tour de Draft 2028. L’info nous est donnée par ce bon Shams Charania de The Athletic, toujours aussi bien informé.

The Miami Heat are trading center Dewayne Dedmon and a second-round pick to the San Antonio Spurs, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2023

Alors, comment voir ce deal pour les deux franchises ? Côté Heat, on fait quelques économies en retirant les 4,7 millions du contrat de Dedmon des finances, permettant de se donner un peu d’air par rapport à la Luxury Tax. Miami récupère aussi un spot supplémentaire dans son roster (deux places disponibles désormais) pour éventuellement faciliter un autre échange dans les deux prochains jours (Lowry par exemple ?) ou offrir un contrat à quelqu’un d’autre, Orlando Robinson par exemple. Puisqu’aucun joueur n’arrive en échange, Miami obtient également une trade exception de 4,7 millions de dollars. On devrait voir encore du mouvement du côté de South Beach.

Côté Fort Alamo, pas de grosse surprise car la franchise continue sa stratégie de reconstruction en récupérant un pick supplémentaire. Plusieurs cadres de l’équipe pourraient d’ailleurs faire leurs valises d’ici jeudi soir. S’agissant de Dedmon, on notera que l’air du Texas ne lui est pas inconnu car il avait déjà fait un passage d’une saison à San Antonio, c’était entre 2016 et 2017. À voir si Gregg Popovich le conserve dans son effectif ou s’il lui offre un buyout afin de le laisser rejoindre un contender en vue des Playoffs.

Spurs et Heat font du business et, fun story, c’est la première fois que les deux équipes mettent en place un trade ensemble. Pas le plus gros deal du monde mais un deal historique malgré tout.

For the first time in Heat history, they’re making a trade with the Spurs. Details being finalized but Dewayne Dedmon and a second-rounder for cash considerations is the current framework, per source. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) February 7, 2023

