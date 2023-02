En sortie de nuit de légende pour LeBron James, la NBA s’est évidemment mise sur son 31 pour envoyer toutes sortes de contenus sur ses réseaux. Dans cette veine on a donc découvert avec bonheur cette mixtape de dix minutes réalisée par la NBA, une vidéo qui retrace la carrière du King toute entière. Allez, pop-corn.

Juin 2003, février 2023. Pas besoin d’avoir fait maths sup pour comprendre que LeBron James domine la NBA depuis désormais 20 ans. Hier soir c’est un milestone absolument historique qu’a atteint LBJ, en devenant le meilleur scoreur de l’histoire de la Grande Ligue, devant le non moins légendaire Kareem Abdul-Jabbar. On en a parlé, beaucoup, trop pour certains et pas assez à notre goût, et à cette occasion en tout cas, la NBA a décidé de nous offrir un cadeau de plus avec cette mixtape de dix minutes retraçant les grandes lignes de l’immense carrière du King.

Ne reste plus qu’à s’installer sur son plus beau siège et se munir d’un saladier de pop corn, y’a qu’à se laisser porter et suivre le chemin indiqué. Enjoy !