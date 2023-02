Tradé en provenance de Brooklyn ce week-end, Kyrie Irving devrait faire ses grands débuts avec les Mavs cette nuit face aux Clippers. Le début de la carrière texane d’Uncle Drew c’est immanquable et c’est à suivre à partir de 4h.

Le destin fait bien les choses ou disons qu’il nous fait parfois bien rigoler. Longtemps annoncé chez les Lakers, Kyrie Irving sera sur le parquet de la Crypto.com Arena cette nuit mais avec un maillot… des Mavs sur les épaules. Désolé les fans des Purple and Gold. En face, les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George, en forme ces dernières semaines avec huit victoires sur les dix derniers matchs. C’est donc un sacré défi qui attend Uncle Drew et ses nouveaux copains, surtout que Luka Doncic ne devrait pas jouer ce match.

Pour sa grande première, Irving devrait donc être propulsé dans un rôle de leader numéro un pour Dallas. Le joueur a pu s’entrainer avec ses coéquipiers hier et il ne figure pas sur l’injury report de la NBA. Sauf chamboulement de dernière minute, Kyrie jouera donc bien son premier match pour les Mavs ce soir.

Face à la cascade de critiques qu’il prend depuis sa demande de trade, on imagine que le joueur aura bien envie de fermer des bouches à coup de buckets et de dribbles chaloupés. Qui sait, peut-être que le fait d’affronter les Clippers lui donnera une motivation supplémentaire pour envoyer un message à Rob Pelinka et aux Lakers. Voilà ce que je mets à vos rivaux, mettez les thunes cet été. On espère qu’il n’a pas laissé ses skills à Brooklyn car Cam Thomas est étonnamment devenu injouable depuis son départ.

Plus sérieusement, cette grande première va déjà nous montrer à quoi ressemble le fit Kyrie avec les Mavs. Évidement, le fait que Luka ne soit pas là fait que le tableau n’est pas complet mais la bonne intégration de Irving au sein de l’équipe est cruciale pour que Dallas puisse jouer les premiers rôles au printemps. Les Mavs ont mis les moyens pour se donner une chance de gagner, ils ont ouvert un nouveau chapitre qui commence dès cette nuit à 4h. Aller choper une victoire sur le terrain d’un rival de l’Ouest serait une belle manière de commencer cette histoire.

Tout juste tradé, Kyrie Irving devrait être en tenue cette nuit face aux Clippers. À quoi s’attendre pour cette grande première de la part d’Uncle Drew ? La réponse à 4h.