Ce soir aucun record all-time au programme, mais neuf matchs dont quelques uns qu’il ne faudra en aucun cas rater. En premier lieu ? Un énorme choc à l’Est et… les débuts de Kyrie Irving avec les Mavericks.

# LE PROGRAMME :

1h : Cavs – Pistons

Cavs – Pistons 1h : Wizards – Hornets

Wizards – Hornets 1h30 : Celtics -Sixers (en direct sur BeIN Sports 1)

Celtics -Sixers (en direct sur BeIN Sports 1) 1h30 : Heat – Pacers (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

Heat – Pacers (en direct et en VO sur BeIN Sports 4) 1h30 : Raptors – Spurs

Raptors – Spurs 2h : Rockets – Kings

Rockets – Kings 3h : Jazz – Wolves

Jazz – Wolves 4h : Clippers – Mavs

Clippers – Mavs 4h : Blazers – Warriors (en direct et en VO sur BeIN Sports 5)

# A NE PAS MANQUER :

Celtics – Sixers, à 1h30, à Boston, Massachusetts. La meilleure équipe de la Ligue contre la quatrième, deux énormes machines de guerre à l’Est, deux duos de All-Stars, si si. Jayson Tatum et Jaylen Brown d’un côté, James Harden et Joel Embiid de l’autre, un TD Garden bouillant et une défaite qui verrait les Celtics rejoints par les Nuggets en tête de la Ligue ? Pas besoin de vous faire un dessin, ce match est bel et bien LE choc de la nuit. Et comme la vie est décidément trop bien faite, en sortie de ce choc vous n’aurez qu’à vous installer devant les débuts d’un certain… Kyrie Irving.

