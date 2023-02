À une semaine du All-Star Weekend (17-19 février), les différents évènements se préparent à Salt Lake City. Le rendez-vous annuel de la NBA commencera comme le veut la tradition par le Rising Stars Challenge, petit rendez-vous entre les plus jeunes cracks de NBA et de G League. Les quatre équipes ont été révélées hier… et ça fait quand même de sacrés rosters.

La Vivint Smart Home de Salt Lake City se prépare à accueillir la fête de la mi-saison. Le All-Star Weekend posera en effet ses quartiers dans l’Utah dans une dizaine de jours et les équipes du Rising Stars Challenge ont été révélées. Cette année encore, quatre équipes s’affronteront : trois équipes formées de rookies et sophomores de la ligue et une équipe composée des meilleurs joueurs de G League. Les quatre coachs Joakim Noah, Pau Gasol, Deron Williams et Jason Terry ont effectué leur draft et choisi leurs joueurs.

Pour la team Noah : Jalen Duren (Pistons), Josh Giddey (Thunder), Quentin Grimes (Knicks), Evan Mobley (Cavaliers), Jabari Smith Jr (Rockets), Jeremy Sochan (Spurs) et Jalen Williams (Thunder) feront équipe.

Team Joakim roster for 2023 #JordanRisingStars! 📅 Feb. 17 at 9pm/et on TNT pic.twitter.com/w3C5nDfDRa — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 8, 2023

Jalen Green (Rockets), AJ Griffin (Hawks), Bones Hyland (Nuggets… mais jusqu’à quand ?), Walker Kessler (Jazz), Trey Murphy III (Pelicans), Alperen Sengun (Rockets) et Franz Wagner (Magic) sont les begey de la team Deron Williams.

Team Deron roster for 2023 #JordanRisingStars! 📅 Feb. 17 at 9pm/et on TNT pic.twitter.com/CtMuDTWKiN — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 8, 2023

Pau Gasol quant à lui a choisi Jose Alvarado (Pelicans), Paolo Banchero (Magic), Scottie Barnes (Raptors), Jaden Ivey (Pistons), Benedict Mathurin (Pacers), Keegan Murray (Kings) et Andrew Nembhard (Pacers).

Team Pau roster for 2023 #JordanRisingStars! 📅 Feb. 17 at 9pm/et on TNT pic.twitter.com/2s1vfwqABu — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 8, 2023

Jason Terry sera, comme prévu, à la tête d’une équipe composée des meilleurs éléments de G League, formée de Scoot Henderson, Mojave King, Kenneth Lofton Jr, Leonard Miller, Mac MacClung, Scottie Pippen Jr. et du Frenchie Sidy Cissoko.

Team Jason roster for 2023 #JordanRisingStars! 📅 Feb. 17 at 9pm/et on TNT pic.twitter.com/8mODkme27g — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 8, 2023

Comme depuis deux ans, le nouveau format de l’évènement mettra aux prises les quatre sélections avec un système d’Elam Ending (un certain nombre de points à atteindre). Les jeunes cracks se défieront dans deux demi-finales puis une finale. Sur les demi-finales, les équipes devront scorer 40 points, et la première à le faire atteindra la finale. La finale déterminera ensuite le vainqueur dans un match à 25 points. Vivement la grosse fiesta, ou pas.

Source texte : NBA, Shams Charania (The Athletic)