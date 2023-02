Le jour où Kareem Abdul-Jabbar est devenu le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA

Cette nuit, LeBron James a surpassé Kareem Abdul-Jabbar dans la hiérarchie des meilleurs scoreurs all-time. Un sacré exploit quand on sait que le pivot des Lakers dominait ce classement depuis presque… 39 ans ! C’est l’heure d’un coup d’œil dans le rétro !

On rejoint Doc, Marty et la DeLorean pour faire un petit voyage dans le passé et on se retrouve le 5 avril 1984 du côté de Salt Lake City. Les Lakers rendent visite au Jazz mais ce dont tout le monde parle, c’est le fait qu’un certain Kareem Abdul-Jabbar est sur le point de dépasser le mythique Wilt Chamberlain au scoring. KAJ n’a en effet besoin que de 21 points pour entrer dans les bouquins d’histoire. On joue le quatrième quart-temps, le pivot est à 20 points, Magic Johnson lui passe la balle poste bas. Feinte de corps et puis il part sur la gauche et tente son célèbre sky hook sur la tête de Mark Eaton. Ça rentre et le stade explose : le record est atteint !

Tous les coéquipiers de Kareem se pressent pour venir le féliciter. C’est un exploit incroyable qui vient de se produire. À la petite différence de cette nuit, Wilt Chamberlain n’est pas là pour le saluer. Le rival de Bill Russell était censé assister au match mais il ne s’est pas montré… Jabbar ne lui reproche pas son absence. Des propos rapportés par The Washington Post.

“Je ne suis pas déçu. J’ai un immense respect pour lui. Je sais pertinemment que Wilt n’apprécie pas le fait que pendant une grande partie de sa carrière, il a été pris pour acquis.”

L’homme aux 100 points sera par contre présent le lendemain au Staples Center lors de l’hommage pour Jabbar devant son public avant le match face aux Kings. L’ancienne légende des Lakers passe ainsi le flambeau à son successeur à L.A. Wilt the Stilt avait dépassé Bob Pettit et régné sur le classement des scoreurs pendant 18 ans, il était temps de laisser la couronne à Jabbar.

Près de 39 ans plus tard, c’est désormais à l’ancien Lew Alcindor de confier le précieux sésame à un successeur : LeBron James. Qui sait, peut-être que d’ici une quarantaine d’années, c’est un LeBron James presque octogénaire qui en fera de même. Vu le record que le King est en train de mettre en place, il faudra un sacré joueur pour aller le chercher. Enfin, on disait pareil de celui de Kareem Abdul-Jabbar à la base. Sait-on jamais !

Le 5 avril 1984, Kareem Abdul-Jabbar devenait le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, succédant à Wilt Chamberlain. Cette nuit, c’est LeBron James qui a surpassé KAJ. Le dernier héritier du trône ou pas ?

Source texte : The Washington Post