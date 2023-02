Vous n’avez pas pu le rater. Cette nuit, LeBron James a marqué l’histoire en dépassant le record all-time au scoring de Kareem Abdul-Jabbar, qui était de 38 387 points. Un accomplissement absolument exceptionnel pour le King, mais qui ne doit pas pour autant faire de l’ombre à la greatness du légendaire pivot.

Kareem Abdul-Jabbar n’est donc plus le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

Pour la première fois depuis 1984, quand le roi du Sky Hook a dépassé Wilt Chamberlain pour devenir le scoreur le plus prolifique all-time, quelqu’un d’autre est assis sur le trône. La barre des 38 387 points – qu’on pensait longtemps inatteignable – ne représente plus le record à battre. Et Abdul-Jabbar n’est plus la référence ultime en matière de longévité.

Un certain LeBron James est passé par là.

Mais Kareem reste Kareem. Le meilleur pivot de tous les temps pour certains. Et probablement l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire du basket quand on regarde la liste de ses accomplissements.

Même s’il vient de perdre l’un des records qui symbolisaient le plus sa greatness, Kareem Abdul-Jabbar possède toujours 38 387 points à son compteur personnel. Un total faramineux, surtout quand on reprend le contexte dans lequel il s’est construit.

Contrairement à LeBron James, Kareem est arrivé en NBA à 22 ans après avoir passé trois années à l’université d’UCLA, tandis que le King a eu la possibilité de faire le grand saut du lycée vers la Ligue à seulement 18 piges. Vu la violence avec laquelle il défonçait tout le monde en NCAA (plus de 26 points et 15 rebonds de moyenne, 3 titres de champion national, seulement deux défaites au total), celui qui s’appelait encore Lew Alcindor avait clairement le niveau pour jouer chez les pros dès sa sortie de la Power Memorial High School (New York), mais la NBA refusait les lycéens à l’époque. On vous laisse imaginer le total de points de Kareem Abdul-Jabbar en carrière s’il avait pu débarquer chez les grands dès l’âge de 18 ans.

Autre élément à prendre en compte, Kareem a effectué la moitié de sa carrière NBA dans une ligue où la ligne à 3-points n’existait pas. Cette dernière a effectivement été intronisée en 1979, une décennie après la sélection d’Abdul-Jabbar à la Draft. On ne dit pas que KAJ aurait atteint un total de points beaucoup plus élevé s’il avait joué l’intégralité de sa carrière avec le tir primé comme possibilité, sachant qu’il n’en a tenté que 18 (pour une réussite) entre 1979 et 1989 et que les pivots ne tiraient pas de loin à l’époque. Mais il est clair que LeBron James a pu lui bénéficier du tir à 3-points dans sa carrière, surtout ces dernières années où le shoot extérieur est devenu l’arme offensive numéro un à travers la Ligue. D’ailleurs, quand on regarde le record du nombre de paniers marqués dans l’histoire de la NBA, Abdul-Jabbar reste toujours le roi incontesté avec 15 837 field goals au total, loin devant James (14 052).

“On ne parle que de LeBron actuellement, et c’est normal au vu de sa carrière unique et de l’opportunité qu’il possède (de battre le record). Les méthodes d’entraînement, les moyens de déplacement, les cuistots personnels, les entraîneurs personnels, toutes ces choses-là sont entrées en jeu depuis Kareem. J’espère que les gens réalisent à quel point Kareem était différent. Il est allé à l’université pendant trois ans, LeBron est sorti directement du lycée. Mais tous les deux ont dominé dès le premier jour.” – Pat Riley, ancien entraîneur de KAJ et LeBron, juste avant le record de James

Comme le mentionne Riley, la longévité de Kareem Abdul-Jabbar est d’autant plus impressionnante qu’à son époque, les joueurs ne possédaient pas les mêmes moyens qu’aujourd’hui pour prendre soin de leur corps, ni la même conscience personnelle. Sauf quelques rares exceptions, comme Kareem. Le légendaire pivot mettait particulièrement l’accent sur les étirements avant et après les matchs, quitte à se mettre dans des positions insolites faisant marrer ses coéquipiers. Il faisait du yoga pendant des heures et faisait bien attention à ce qu’il mangeait. Aujourd’hui ces éléments-là sont intégrés dans la routine de nombreux athlètes mais il y a quatre décennies, Kareem Abdul-Jabbar faisait figure de précurseur.

C’est notamment grâce à cette discipline qu’il tournait encore à 23 points de moyenne à l’âge de 38 ans (l’âge de James aujourd’hui) et qu’il a pu être nommé MVP des Finales suite au titre des Lakers en 1985. C’est grâce à cette discipline qu’il a pu évoluer en NBA jusqu’à 42 piges en jouant 1 560 matchs au total (seul Robert Parish a fait mieux dans l’histoire) en l’espace de 20 saisons. Et c’est grâce à cette discipline qu’il a inscrit 38 387 points en carrière.

Tout ça, il ne faudrait surtout pas l’oublier.

Alors ne l’oublions pas, même si LeBron James prend aujourd’hui toute la lumière. Au contraire, profitons de l’énorme exploit du King pour saluer également la longévité exceptionnelle de Kareem, qui fut pendant 39 ans le meilleur scoreur de l’histoire du basket.