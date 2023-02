Une petite info tombée ce soir, mais qui pourrait faire boule de neige d’ici demain. Russell Westbrook et le coach des Lakers Darvin Ham se seraient chafouinés hier à l’occasion du match face au Thunder, match lors duquel… euh c’est bon, je crois qu’on sait.

Au pire c’est une belle opération menée par les insiders d’ESPN qui, à 24h de la trade deadline espèrent bien “vendre” du papier, au mieux c’est un signal, un appel de phare qui nous fait croire que le torchon brûle vraiment entre les Lakers et Russell Westbrook. Mais le torchon brûle-t-il vraiment ? Et l’expression “le torchon brûle” est-elle encore autorisée en 2023 ? Bref, tout ce qu’on sait c’est qu’apparemment le coach aurait reproché à son joueur de quitter le terrain trop lentement, que le ton serait un peu monté entre les deux hommes, que RW aurait traité Darvin Ham de jambon et que seuls deux de ces trois affirmations sont vraies.

Voices were raised in locker room, but discussion turned back to trying to win game vs. Thunder, sources said. Ham closed game with Westbrook, who had a season-high 14 points in fourth quarter. Ham and Westbrook dapped up prior to leaving arena later in night. https://t.co/8cch24Sgbq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2023



Auteur d’un gros dernier quart avec 14 points, Russell Westbrook continue d’alterner le bon et le très moyen et son nom est relativement souvent mentionné dans les rumeurs de transfert l’envoyant à Charlotte ou dans l’Utah. A quelques heures de la fermeture du marché hivernal des transferts (demain à 21h), voilà en tout cas un drôle de timing pour sortir une telle info, ce à quoi nous répondons que si on était l’entourage du Brodie et qu’on voulait faire peur à d’éventuelles franchises désireuses de récupérer Westbrook… on ne s’y serait pas pris autrement. Ce à quoi notre autre nous nous répond que de toute façon aucune franchise ne veut de Russell Westbrook et de son contrat, ce à quoi on se dit pour finir qu’on est quand même plusieurs à converser alors que nous ne sommes qu’une seule personne et qu’il est peut-être temps d’aller faire une sieste.

Pfiou.

Ce qu’il faut retenir ? C’est peut-être bien que le torchon brûle entre Russell Westbrook et les Lakers, à moins que ce même torchon ne brûle uniquement entre notre capacité à tenir le choc en ce mois de février et notre corps qui vieillit inexorablement. Vivement demain, avec de vraies infos.