Alvin Gentry y va prudemment avec Zion Williamson : la hype, ça ne remplace pas des genoux

Les jours se suivent et se ressemblent en NBA. LeBron domine, Kawhi profite du load management dans les strip-clubs, Rudy Gobert fait sa promo pour le All-Star Game et Zion Williamson ne joue pas plus de 20 minutes par match. Critiqué pour ces restrictions, Alvin Gentry a tenu à remettre les choses au clair.

Le match de jeudi soir entre les Pelicans et les Spurs fut sans doute la rencontre ayant suscité le plus de hype depuis un bail. Pourquoi ? Oh rien, juste les débuts du rookie le plus attendu depuis un certain LeBron James. Il faut dire que le mec ne nous a pas déçu et a sorti un match fou dans le peu de minutes qu’il a jouées. Car oui, l’animal est de retour, mais voit son temps de jeu limité par son coach. Au regard de ses stats et de l’énergie qu’il apporte lorsqu’il est sur le terrain, certains fans grondent et réclament plus de minutes pour le premier choix de Draft. Les « We want Zion » résonnent de plus en plus fort pendant les matchs des Pelicans. Dans des propos recueillis par Andrew Lopez pour ESPN, Alvin Gentry a tenu à mettre au clair la situation et, spoiler, les minutes du fils de William resteront limitées jusqu’à ce que le staff médical ait donné un total feu vert.

« C’est ce qu’on a décidé de faire [limiter les minutes, ndlr]. C’est le mieux pour lui pour l’instant et nous allons nous tenir à cela. Je sais que tout le monde est très excité. J’entends tous les soirs que je suis le coach le plus bête du monde quand je le sors durant les dernières minutes de la rencontre. Donc je vis avec ça, tout en sachant que nous faisons le bon choix. »

Parce que oui, quand on a un freak avec le potentiel de Zion, il faut voir sur le long terme. C’est ce genre de phénomène qui pourrait porter sa franchise sur son dos pendant plus d’une décennie si toutes les planètes sont alignées. Ainsi, à l’instar d’un Luka Doncic ou d’un LeBron James, Zion va être chouchouté et on va tout mettre en place du côté de NOLA pour le garder pendant longtemps et ce dans la meilleure forme possible. On comprend donc qu’Alvin Gentry veuille restreindre les minutes de son rookie. Parce que c’est bien beau la hype et tout, mais ça ne remplace pas un genou ou une rotule en vrac. Le mot est donc clair de le bayou : prudence. En même temps, quand t’as attendu Zion pendant trois mois, tu peux te permettre de ne le voir jouer que 20 minutes par match. En plus, si tout va bien, cela ne durera pas éternellement. On a ainsi pu voir Joel Embiid obtenir de plus en plus de temps de jeu et petit à petit participer aux back-to-backs avec le temps. C’est le prix pour profiter d’un joueur à son top niveau pendant dix ans et les fans remercieront sans doute Alvin Gentry plus tard… ou pas.

Fans des Pelicans, il vous faudra encore être un peu patient avant de voir Zion jouer 36 minutes. C’est seulement à ce prix que vous pourrez peut-être un jour profiter d’un nouveau All-Star au Smoothie King Center.

Source texte : ESPN