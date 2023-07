C’est le retour du best day of the week, les vrais savent, et on attaque cette nouvelle semaine avec un nouvel apéro TrashTalk et votre format de cet été 2023 : le Top 6 des meilleurs joueurs par poste de la saison 2022-23. Deuxième épisode ? Les arrières !

Comme la semaine passée avec les meneurs, voilà une discussion qui risque de créer pas mal de débat. Qui sont les 6 meilleurs arrières de la Ligue à l’instant T ? Qui est arrière et qui ne l’est pas, déjà, et qui est-ce que vous prendriez en premier au poste 2 si vous deviez créer votre équipe pour être champion dès cette année. Voilà quelques unes des questions que l’on s’est posé en ce lundi, où l’on parle de Shai Gilgeous-Alexander, où l’on parle de Devin Booker ou de James Harden, d’Anthony Edwards ou de Desmond Bane. Personne ne sera d’accord, c’est ça qui est bon, mais si jamais vous vous plaignez on vous laisse tout d’abord nous donner VOTRE Top 6 à vous car c’est la règle : si on râle on participe.

Allez, vous connaissez la musique. On se pose peinard, on prend un truc à grignoter et on papote ballon orange avec la famille. On change pas la formule gagnante du lundi !