La dernière soirée de Summer League, c’est maintenant ! Cavaliers et Rockets ont disposé respectivement des Nets et du Jazz pour se hisser en finale de l’événement. Ce sera cette nuit, à 3h du matin. La dernière danse de la NBA avant le milieu de l’automne, faudrait pas louper ça quand même.

# Programme du jour

3h : Cavaliers – Rockets (finale)

Cavaliers et Rockets en finale. Ouais, c’est bien le signe qu’on est en été. Pour parvenir jusqu’ici, les deux formations ont remporté leur demi-finale, qui se tenaient hier. Pour toutes les autres équipes, c’est valises et direction la maison, puisqu’il s’agissait de la dernière soirée de Summer League pour tout le monde hormis donc les finalistes.

Une soirée qui aura été marquée par quelques belles actions et performances, on pense notamment au tir compliqué d’Isaiah Mobley pour sceller l’issue de la demi-finale face aux Nets, qui repartiront donc brocouille de la Summer League, comme ils disent dans le Bouchonnois. En dehors de ça, le match de Marcus Sasser (Pistons) contre les Pacers, et 40 pions de la part du meneur pour terminer en feu d’artifice la quinzaine estivale de basket.

Que retenir de cette Summer League ? Que le vainqueur repartira avec une bague carrément stylée, le genre qui permet de flex en Europe auprès des coéquipiers et des copains. On pense aussi aux performances des rookies, Victor Wembanyama en tête, mais aussi les frérots Thompson, Brandon Miller et Scoot Henderson. De quoi nous filer la dalle jusqu’à l’automne, de nous faire kiffer sur chaque extrait d’entraînement d’ici là.

This year’s hardware…who will it go to?💍

🎟️: https://t.co/JaRfnqHTOf#NBA2KSummerLeague | @NBA pic.twitter.com/PIE6YmtVxG

— NBA Summer League (@NBASummerLeague) July 17, 2023

Et désormais, l’appel des barbecues, pour se raconter la saison et débattre sur des sujets absolument insolvables : Russell Westbrook ou James Harden, à leur prime ? Tiens, ça nous chauffe déjà trop le cerveau rien que de l’écrire. Tout ça pour dire qu’on se retrouve ce soir, en milieu de nuit même, pour assister en détente, avec une glace au cookie et un ventilo, à la finale de cette ligue d’été dont personne ne se souviendra du vainqueur dans deux semaines. Parce que la Summer League, c’est aussi ça : mater du basket sans trop calculer, se marrer sur un panier de Chance Comanche, et y aller dans une forme de légèreté que la saison régulière et les Playoffs n’autorisent pas.

Source : NBA