Nouvelle nuit de Summer League à Vegas et on sera évidemment présent au poste pour l’occasion ! Qui sur les parquets ? Que mater en priorité ? On raconte tout ça dans la preview du jour.

# Le programme du jour

21h30 : Sixers – Pelicans

22h : Nets – Cavaliers (demi-finale)

23h30 : Pistons – Pacers

0h : Rockets – Jazz (demi-finale)

1h30 : Thunder – Spurs

2h : Heat – Blazers

3h30 : Hawks – Mavericks

4h : Clippers – Lakers

# L’affiche à suivre : les demi-finales

Bien sûr. Dans une compétition sans grand enjeu autre que celui d’observer nos rookies dans un frémissement d’envie et d’excitation, voilà que deux matchs nous offrent subitement la pression – aussi infime soit elle – d’une élimination en cas d’échec. Le titre de Summer League a beau être relativement futile, il est tout de même un gage d’entente collective entre hommes ne se connaissant qu’à l’occasion d’une petite quinzaine de basket. Et puis pour les fans des Nets, faut quand même dire que ça joue potentiellement un titre. Et que ça fait bien trop longtemps qu’on en chie dans c’te fanbase pour ne pas se faire un petit plaisir avant de rembaucher demain matin. Et puis si ça perd, faudra bien se consoler avec la dernière glace du congélo.

