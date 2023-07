Les Mavericks sur les pistes Kelly Oubre Jr. et Derrick Jones Jr. ?

Après l’échec sur le dossier Matisse Thybulle, les Mavericks auraient fait le choix d’explorer des options alternatives. En d’autres termes ? Les noms de Kelly Oubre Jr. et Derrick Jones Jr. sont évoqués par Michael Scotto et Hoopshype. De quoi renforcer le roster de Jason Kidd ?

Ils voulaient Matisse Thybulle, mais ont été écartés par les Blazers, qui ont fait jouer leur droit pour conserver le joueur grâce à son contrat. Il faut désormais trouver une autre solution, et les Mavericks auraient porté leur dévolu sur Kelly Oubre Jr et Derrick Jones Jr. L’idée ? Renforcer le groupe sur les ailes, et surtout trouver des options solides en cohésion avec le projet sportif, à savoir aller le plus loin possible en Playoffs.

Premier nom cité donc, Kelly Oubre. Le beau gosse des Hornets a aligné 20,3 points, 5,2 rebonds, 1,1 passe à 43,1% au tir. Des apports plus qu’intéressants, qui seront sans doutes lissés si l’on tient compte du partage des ballons en attaque. Seul bémol ? Il n’a joué que 48 matchs cette saison, bien qu’il s’agisse de son meilleur exercice en carrière. Avantage loin d’être négligeable ? Les Mavericks pourraient utiliser le reste de leur MLE (Mid-Level Exception) pour le signer à moindre frais. À 27 ans, le joueur est encore garant de belles promesses, alors il faudra quoi qu’il arrive vite poser ses pions.

Deuxième, sans doute moins prioritaire, Derrick Jones Jr. Le garçon est déjà dans les plans des Knicks pour leur recrutement estival, il faut dès lors mettre beaucoup de pincettes quant à un éventuel intérêt sérieux de Dallas. Le calibre de joueur est complètement différent, les moyennes aussi. DJJr pourrait apporter en sortie du banc, laissant donc le problème de la place dans le cinq non résolue. La piste Oubre reste donc la plus sérieuse, tout en ayant en considération – côté Licornes – que le temps sera une donnée cruciale compte tenu de l’intérêt que le joueur pourrait susciter ailleurs en NBA lors des prochaines semaines.

