Les Mavericks vont couper JaVale McGee

Arrivé aux Mavericks à l’été 2022, JaVale McGee ne restera pas plus d’un an du côté de Dallas. La franchise texane a effectivement décidé de se séparer du pivot de 35 ans pour permettre la prolongation de contrat de Markieff Morris.

JaVale McGee et Markieff Morris ont remporté un titre ensemble avec les Lakers en 2020, mais aujourd’hui le premier doit laisser sa place au second chez les Mavericks.

Comme l’indique Shams Charania de The Athletic, Dallas va couper McGee en étalant le restant de son contrat sur les années à venir, lui qui possédait encore une saison garantie à 5,7 millions de dollars sur son deal actuel, ainsi qu’une player option à 6 millions sur la saison 2024-25. Cette transaction a été réalisée dans l’optique d’une extension de contrat pour Markieff Morris, arrivé à Dallas en février dernier dans le cadre du transfert de Kyrie Irving aux Mavs.

The Dallas Mavericks are planning to stretch-and-waive center JaVale McGee and re-sign F/C Markieff Morris on a deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. Mavs must execute stretch-and-waive by next week.

Avec les arrivées du rookie Dereck Lively II et du vétéran Richaun Holmes à l’intersaison, sans oublier la prolongation de Dwight Powell et la présence de Maxi Kleber, il y avait un vrai embouteillage dans la raquette à Dallas, et c’est donc JaVale McGee qui en fait les frais.

L’avenir du roi du Shaqtin’ A Fool en NBA est donc incertain à l’heure de ces lignes, d’autant plus que McGee reste sur sa saison la moins productive en carrière avec 4,4 points et 2,5 rebonds de moyenne en seulement 8,5 minutes (en 42 apparitions avec Dallas). Néanmoins, avec son expérience et sa capacité à être productif sur un temps de jeu limité, JaVale reste une option pour les équipes en manque de profondeur sur le poste 5.

Après Washington, Denver, Philadelphie, Golden State, Los Angeles, Cleveland, Phoenix et Dallas, JaVale McGee trouvera-t-il un nouveau point de chute en NBA ? Ou devra-t-il aller voir ailleurs pour jouer au basket ? L’avenir nous le dira.

