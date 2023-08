Instant nostalgie : Rondae Hollis-Jefferson va disputer la Coupe du Monde 2023 avec la Jordanie

Encore un domino qui tombe. Cette fois, c’est Rondae Hollis-Jefferson qui revêt le maillot de la Jordanie avant la Coupe du Monde 2023, qui débute dès vendredi. Le joueur américain s’est fait naturaliser en amont de la compète. Objectif, sortir de la première phase de poules ?

Quel lien Rondae Hollis-Jefferson entretient-il avec la Jordanie ? Bénéfice du doute car celui-ci n’a pas été rendu public. En attendant, le joueur s’entraîne avec l’équipe nationale et fait partie du voyage des « Falcons » vers l’Asie de l’Est. Avec 305 matchs NBA au compteur, l’ancien des Nets, des Blazers et des Raptors sera un atout de luxe pour la Jordanie dans cette Coupe du Monde 2023. La sélection ambitionne de sortir d’un groupe C ô combien relevé, à l’intérieur duquel la Grèce, les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande lui tiennent compagnie. Utopique ? Possiblement. Le classement FIBA parle de lui-même : Team USA trône en tête, la Grèce squatte la 9e place, la Nouvelle-Zélande ne démérite pas en 26e position, et la Jordanie est plus timide, avec le 33e siège au ranking mondial.

On raffole pas de l’image de l’américain salvateur hors de ses terres, mais pour le coup, Rondae Holis-Jefferson enfile le costume de super héros. Si l’objectif premier de la Jordanie est de sortir de la première phases de poules, le second, est en réalité le premier. Vous ne comprenez rien ? En gros, focus sur la compète et les résultats de l’instant. Difficile de mobiliser ses joueurs pour une cause à laquelle ils ne participeront peut-être pas. Vous ne comprenez toujours pas ? Via cette Coupe du Monde, la Jordanie espère décrocher son ticket pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Comme expliqué dans ce petit tuto, une qualification sera offerte au meilleur pays asiatique de la compétition. C’est-à-dire, celui qui termine le mieux classé au Mondial. En 2019, c’est l’Iran, classé 23e, qui a obtenu cette wild card pour les JO de Tokyo. La Jordanie avait terminé 28e : la poisse. Cette année, la seconde phase de groupes sera aussi importante que la première pour Rondae Hollis-Jefferson et ses potes. Son renfort est tout justifié.