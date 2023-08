A’ja Wilson claque 53 unités sur le Dream d’Atlanta et égalise le record de points sur un match WNBA !

Mois de tous les records en WNBA ! 20 jours après que Diana Taurasi ait franchi la barre des 10 000 unités en carrière, voilà que A’ja Wilson égalise le records de points sur une rencontre. Sensass.

53 points.

Cela semble peu – ou du moins, en-deçà de ce que l’on voit chez les garçons – mais c’est une performance monumentale signée des mains d’A’ja Wilson. La double MVP a littéralement piétiné le Dream d’Atlanta, 93 à 72, et a permis à son équipe de solidifier son bilan de 30 victoires pour seulement quatre défaites. Oui, l’Ace de Las Vegas est en train de poser une saison à la hauteur de sa seule ambition, à savoir rafler le back-to-back. Il ne reste plus que deux matchs à A’ja Wilson et ses coéquipières avant d’attaquer les Playoffs. C’était donc le meilleur moment pour égaler le record de points de Liz Cambage – réalisé le 17 juillet 2018 -, contre un Dream d’Atlanta épuisé par l’intensité de la saison régulière, et qui cherchait pourtant à sécuriser sa place dans le Top 8, synonyme de Playoffs.

Et maintenant ?

Et maintenant, après avoir cassé l’un des plus grands records qu’elle pouvait casser, A’ja Wilson doit marquer l’histoire avec un grand H. Objectif titre, son deuxième en deux ans, pour devenir l’une des plus grandes à “seulement” 27 ans. Pas la pire ambition du monde, ça.

A’JA WILSON 50 BALL 🔥

53 PTS

7 REB

20/21 FT

4 BLK

SHEESH. (via @WNBA) pic.twitter.com/Xz5ZetaoOx

— Overtime (@overtime) August 23, 2023