Toujours agent libre, Blake Griffin intéresse du monde

Évoluant chez les Boston Celtics au cours de la saison 2022-23, Blake Griffin est actuellement agent libre et cherche donc toujours un point de chute pour poursuivre sa carrière NBA. Une prolongation à Beantown n’est pas à exclure, mais d’autres équipes ambitieuses semblent également intéressées par ses services.

Blake Griffin jouera-t-il en NBA la saison prochaine ? Et si oui, dans quelle franchise ? Au 23 août 2023, ces deux questions n’ont pas encore de réponse, mais Sam Amico de HoopsWire est là pour nous fournir une petite update qui devrait faire plaisir aux fans de Blakounet.

D’après l’insider, Griffin aurait suffisamment fait le taf à Boston la saison dernière pour que ces derniers envisagent une prolongation de contrat, et d’autres franchises NBA surveillent le dossier en vue d’une potentielle signature. Parmi elles : les Warriors, les Sixers, voire même les Clippers où Blake a marqué les esprits durant sa première partie de carrière.

Blake Griffin Drawing Interest From Celtics, Others https://t.co/tJqaVfo06p

— Hoops Wire (@WireHoops) August 23, 2023

La liste d’équipes est plutôt sympathique, puisqu’on a que des franchises qui visent le titre NBA. Titre qui manque toujours à Griffin, lui qui est prêt aujourd’hui à faire les sacrifices nécessaires pour ajouter un jour cette prestigieuse ligne à son CV.

Après son départ des Pistons en 2021, Blake Griffin s’est transformé avec brio en role player à Brooklyn, où il est resté une saison et demie. L’ancien All-Star a ensuite signé un contrat d’un an au minimum vétéran avec Boston à la fin du mois de septembre 2022. Chez les Celtics, il a lâché ses stats les plus faibles en carrière (4,1 points et 3,8 rebonds en 14 minutes par match), mais a tout de même apporté son expérience, sa bonne humeur et son sens du devoir au sein du groupe de Joe Mazzulla. Une mentalité très appréciée à Boston, reste à voir si les C’s vont aller jusqu’à le prolonger, eux qui sont également sur d’autres agents libres comme T.J. Warren et Lamar Stevens.

New Blog: Brad Stevens Needs To Bring Blake Griffin Back Immediately After He Essentially Said Playing For The Celtics Was One Of The Best Experiences Of His Life https://t.co/pWQZfneXx3 pic.twitter.com/1TiXk1cGpe

— Dan Greenberg (@StoolGreenie) August 22, 2023

Au final, Blake Griffin devrait retrouver un spot en NBA tôt ou tard. Selon ses propres termes, il a adoré son expérience à Boston, et on imagine donc qu’il prolongera l’aventure chez les Verts si l’opportunité se présente. Dans le cas contraire, Blake apportera ses restes à une autre équipe désireuse d’ajouter un vétéran en bout de banc.

