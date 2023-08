T.J. Warren et Lamar Stevens sur les tablettes des Celtics

Nous sommes quasiment à la fin du mois d’août et la majorité des équipes NBA ont terminé leur marché de l’été. Mais certaines possèdent encore des places dans leur effectif et cherchent toujours à se renforcer. C’est le cas des ambitieux Celtics, qui sont intéressés par T.J. Warren et Lamar Stevens.

Parmi les joueurs pas inintéressants qui sont toujours agents libres à l’heure de ces lignes, on a T.J. Warren et Lamar Stevens. Pas du tout le même profil, le premier est surtout réputé pour ses qualités de scoreur tandis que le second s’est fait un petit nom à travers ses qualités défensives à Cleveland. Mais Boston garde un œil sur les deux.

En effet, si l’on en croit l’insider de The Athletic Shams Charania, les Celtics vont rencontrer Warren et Stevens à Boston cette semaine, où ils passeront un workout pour tenter de convaincre les dirigeants des Verts.

Celtics meeting with two free agent forwards in Boston this week for a potential wing addition, sources say: pic.twitter.com/zTEWDmy3yI

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 23, 2023

Possédant seulement 11 joueurs sous contrat garanti actuellement, les Celtics cherchent à se renforcer sur les ailes, où ça manque de profondeur derrière les stars Jayson Tatum et Jaylen Brown.

T.J. Warren reste sur une campagne 2022-23 à 7,5 points de moyenne à 49% au tir (33% à 3-points) entre Brooklyn et Phoenix. Pour rappel, l’ancien d’Indiana sortait de deux saisons blanches à cause de nombreux pépins physiques au pied, mais a réussi à retrouver le droit chemin pour contribuer à nouveau offensivement, même si on est loin de sa production chez les Suns ou les Pacers entre 2017 et 2021.

Quant à Lamar Stevens, il a vu ses responsabilités augmenter chez les Cavaliers au fil des saisons, s’imposant comme un élément qui compte à l’aile pour le coach J.B. Bickerstaff. Néanmoins, il a été sacrifié par les Cavs cet été, lui qui a fait partie du deal à trois avec Miami et San Antonio pour permettre l’arrivée du sniper Max Strus à Cleveland. Dans la foulée, Stevens a été coupé par les Spurs.

En plus de T.J. Warren et Lamar Stevens, sachez que les Celtics vont aussi mettre à l’essai Louis King, également un ailier (via HoopsHype).

__________

