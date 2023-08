Lourdement sanctionné par la NBA hier pour ses commentaires sur le manager des Sixers Daryl Morey, James Harden a reçu le soutien du syndicat des joueurs, qui compte bien contester juridiquement l’amende de 100 000 dollars infligée au All-Star de Philadelphie.

Si la NBA et la NBPA partagent habituellement de bonnes relations, il arrive que les deux camps s’opposent sur quelques dossiers bien spécifiques. Le dossier Harden – Morey est l’un d’entre eux.

D’après Adrian Wojnarowski et Tim Bontemps d’ESPN, le syndicat des joueurs compte effectivement déposer une plainte pour contester la sanction infligée par la Ligue à Harden hier. Voici le communiqué officiel de la NBPA :

“Nous exprimons respectueusement notre désaccord avec la décision prise par la ligue de sanctionner James Harden pour ses commentaires récents, qui selon nous ne représentent pas une violation de la règle contre les demandes de transfert publiques. Nous avons l’intention de déposer un grief et soumettre le sujet à notre Arbitre.”

The NBPA will file a grievance to an arbitrator disputing NBA’s $100K fine on Philadelphia’s James Harden and league’s assertion that his recent statements violated collective bargaining agreement rules against public trade demands. pic.twitter.com/jAHSU4REa7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 22, 2023

Pour rappel, la NBA a sanctionné Harden non seulement pour avoir traité Daryl Morey de “menteur”, le Barbu faisant référence à une promesse non tenue du manager des Sixers, qui aurait indiqué à Harden qu’il le transférerait rapidement après l’activation de la player option par ce dernier. Mais surtout, la Ligue a mis à l’amende le joueur de Philadelphie pour avoir déclaré qu’il ne “jouera plus jamais” dans une franchise dirigée par le président des opérations basket des Sixers. Aux yeux de la NBA, cette dernière déclaration est une violation du règlement concernant les demandes de transfert, d’où l’amende (maximale) de 100 000 dollars.

La plainte déposée par la NBPA permettra-t-elle à James Harden d’échapper à cette grosse sanction financière ? La suite au prochain épisode.

Source texte : ESPN