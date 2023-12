Les Celtics sauvent leur invincibilité à domicile de justesse contre les Raptors (120-118)

Privés de Kristaps Porzingis, Al Horford et Jayson Tatum, les Celtics ont réussi à conserver leur invincibilité à domicile de très peu, face à des Raptors d’un Scottie Barnes en mode patron. Boston en est désormais à 16 de suite à la maison, deuxième meilleur total de l’histoire de la franchise.

Ils ont eu très chaud contre les Pistons la nuit dernière… et avec l’injury report publié hier en début de soirée, qui annonçait Jayson Tatum, Jrue Holiday et Jaylen Brown questionable, Kristaps Porzingis doubtful et Al Horford out. Les joueurs majeurs au repos, et des Raptors qui voulaient alors sauter sur l’opportunité de prendre un succès prestigieux en Nouvelle-Angleterre, puisque les Celtics n’avaient toujours pas perdu au TD Garden cette saison.

Mdr Boston a tout donné contre Detroit ça va envoyer l’équipe F dans le plus grand calme « allez-y on a évité le pire » https://t.co/nMP0Tce5qD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2023

Au final ? Jaylen Brown (31 points) et Jrue Holiday (15 points) ont joué, et grâce à un super Luke Kornet (20 points à 9/11 au tir !), les C’s ont remporté la rencontre sur le fil, après un money-time plus qu’intense. Scottie Barnes et Pascal Siakam ont combiné pour 57 points, avec un gros tir à 3-points du rookie de l’année 2022 pour ramener les deux formations à égalité dans l’ultime minute de la rencontre.

Mr. FREEZE with a NASTY 3 🥶 pic.twitter.com/TqbBGxETbU

— Toronto Raptors (@Raptors) December 30, 2023

Les Raptors ont failli réussir le braquage, après avoir infligé aux Celtics une remontada dans le dernier quart. Boston menait de 10 points à l’entame du 4e QT, et ont finalement eu le coffre pour encaisser sans jamais fléchir. C’est le facteur X de la soirée, Luke Kornet, qui a même inscrit le panier de la gagne sur une passe de Jaylen Brown. De quoi filer le sourire à Joe Mazzulla, qui a particulièrement apprécié la performance de LK malgré son absence de temps de jeu récent. Propos recueillis par ESPN.

“Je me fiche de qui nous affrontons. J’ai une totale confiance dans le caractère de mon vestiaire, car je sais qui ces gars sont. Je pense qu’on peut gagner chaque match, peu importe le contexte. Luke se montre à chaque match et joue son rôle. C’était génial de le voir jouer à ce niveau.” – Joe Mazzulla

Lors de la prochaine rencontre au TD Garden, les Celtics joueront contre Utah. Ils auront l’opportunité d’égaler le record de franchise de 17 victoires à domicile de suite pour démarrer une saison, détenu par l’équipe de 1957-58. Jouable sur le papier, y’a plus qu’à. Entre temps, ils se déplaceront chez les Spurs et surtout à Oklahoma City, très en forme actuellement.