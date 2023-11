Comme chaque vendredi, on a eu droit cette nuit aux parquets “In-Season Tournament” avec plein de couleurs… et parfois plein de glissades. C’était notamment le cas à Toronto lors du match Raptors – Celtics, où Jaylen Brown s’est fait mal à l’aine.

Il reste un peu moins de neuf secondes à jouer. Les Celtics mènent de trois points et sont en possession du ballon, ils n’ont plus qu’à conclure. Sur la remise en jeu, Jayson Tatum trouve Jrue Holiday, qui va sur la ligne des lancers-francs. Mais de l’autre côté du terrain, Jaylen Brown est au sol.

C’est passé un peu inaperçu, mais Brown a glissé alors qu’il tentait de se démarquer de Precious Achiuwa. Résultat : il s’est blessé à l’aine.

Après le match, l’ailier des Celtics s’est exprimé sur cette séquence. Avec frustration, forcément (via The Athletic).

“En tant que joueurs, nous sommes tous pour le In-Season Tournament, car ça va générer des revenus, de l’excitation, de la compétition, mais la sécurité des joueurs doit être assurée avant tout. Le parquet doit être sans danger pour les joueurs. Le parquet était glissant tout le match ce soir, c’est inacceptable.”

Jaylen Brown n’est pas le premier à se plaindre des nouveaux parquets du In-Season Tournament. D’autres joueurs du match Raptors – Celtics ont confirmé les propos de JB, dans les deux camps. Et Luka Doncic s’était plaint également – pour des raisons similaires – après son match chez les Pelicans mardi.

La NBA va vraiment devoir faire quelque chose pour éviter un drame. En attendant, on espère que ce petit pépin pour Jaylen Brown est sans gravité, et qu’il sera présent dès le prochain match des Celtics.

