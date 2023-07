Désormais homme au contrat le plus juteux de l’histoire de la NBA, Jaylen Brown a de grands objectifs. Des buts loin d’être personnels, puisque la star des Celtics compte utiliser le poids financier de son contrat pour améliorer la vie des minorités de Boston. Une cause plus que louable, pour quelqu’un qui a toujours fait de l’égalité un combat.

Gagner 300 millions en tout, sur les cinq années à venir. Voilà une phrase qui ferait bien tourner la tête de nombreuses personnes. Se barrer en Californie, à Malibu. Acheter une villa avec une salle de bain grande comme votre ancien quartier, et trinquer avec les stars d’Hollywood à l’occasion. Une vie de rêve pour certaines personnes, mais pas pour Jaylen Brown. Le joueur est certes devenu en début de semaine la tête la mieux payée de l’histoire de la NBA. Une tête restée particulièrement froide au regard des chiffres affolants, et surtout, une tête toujours fidèle à ses principes.

Oui, car Jaylen Brown, c’est un homme particulièrement attaché aux grands sujets de société qui agitent son pays. Il y a quelques mois, il s’était notamment confié au New York Times, dans une merveille d’entretien sur ses combats extra-sportifs, sur sa relation avec la ville de Boston, qu’il décrivait alors comme un endroit difficile pour les minorités. C’est au coeur de Beantown qu’il a pourtant signé son nouveau contrat, entouré par des dizaines d’étudiants appartenant au programme scolaire de sa fondation, en partenariat avec le MIT. Une école d’élite, pour former une élite capable de rendre le monde meilleur. Voilà l’objectif de Brown. Il a d’ailleurs été accompagné lors de la signature par John Carlos, icône du sport américain et activiste pour les droits des minorités.

“Je pense que nous aurions aimé que ce contrat soit signé plus tôt, mais c’est aujourd’hui que cela est arrivé. Je savais que j’allais être ici à passer la plupart de mon temps. J’ai donc trouvé que ce serait bien de faire ça ici. Quel meilleur endroit que celui-ci, rempli de jeunes. Un endroit pour apprendre à rendre le monde meilleur. […] C’est pour ça que j’ai trouvé que c’était le moment parfait. Et alors que nous signons ceci, nous avons énormément de travail à faire. Nous sommes tous dans cette aventure, pour faire de cet endroit, de cette communauté, quelque chose de meilleur. Nous avons cette responsabilité.” – Jaylen Brown.

Une mission qui s’annonce particulièrement difficile, mais dont les résultats ne seront que plus beaux. Pour y arriver, JB ne sera pas seul. Non, il pourra compter sur sa franchise, qui souhaite s’investir pour que tous puissent avoir une meilleure vie dans la grande cité du Massachusetts. Les Celtics sont une équipe historique, qui peut avoir du poids quand il s’agit de pousser tel ou tel dossier auprès d’une collectivité locale. Un atout qui est donc de choix pour Brown. Wyc Grousbeck, le propriétaire des C’s, compte bien s’y atteler.

“Cela ne concerne pas uniquement un contrat, de l’argent ou même du basket. L’objectif est de créer un changement dans la vie des gens. C’est ce que Jaylen porte auprès de toute notre franchise. Il est un vrai Celtic. Il est un Celtic pour les années à venir. Nous vivons et brûlons d’envie de rendre ce monde meilleur, sans oublier l’objectif du titre.” – Wyc Grousbeck

Jaylen Brown est aujourd’hui l’un des fers de lance de la NBA sur les grandes questions sociétales. Jouer au basket pour jouer au basket n’existe plus, car la porte ouverte à l’activisme sportif il y a des années par des légendes comme Jackie Robinson, Bill Russell ou encore Mohammed Ali, doit le rester, au coeur d’un pays régulièrement secoué par de violentes affaires . C’est à Bill Russell que JB fait par ailleurs référence dans son discours, plein d’ambition.

“Être capable d’aller sur le terrain tous les soirs et jouer, mais aussi représenter les causes que je défends, être une voix pour les gens sans voix… Ça donne à ma vie un but tellement plus grand. Je suis excité à l’idée de représenter cette ville, cette organisation. Je suis pressé de jouer. J’ai hâte de marcher dans la voie de John Carlos, de Bill Russell… qui ont ouvert le chemin pour que les athlètes puissent s’exprimer. La vie change, le monde aussi. Et je suis fier d’être une partie de ce changement.” – Jaylen Brown

Matériellement, ça se décline comment, ces envies ? Brown ne manque pas d’idées. Son premier cheval de bataille ? Les disparités de niveau de vie dans la ville de Boston. Pour les réduire, Brown souhaite créer du dynamisme économique au coeur des communautés afro-américaines locales. En y injectant de l’argent pour soutenir les projets.

“Je veux attaquer les inégalités de vie ici. Les données qui indiquent les inégalités pourraient sans doute être utilisées pour améliorer l’économie, dans sa globalité. Avec le plus gros contrat de l’histoire de la NBA, cela fait sens de parler d’argent investi dans la communauté, mais aussi d’inégalités dont personne ne veut entendre parler. C’est quelque chose que nous devons tous mieux considérer pour faire des efforts.” – Jaylen Brown

Alors oui, la réalité est difficile. Cela ne se fera pas en un claquement de doigt. Les Celtics et Boston peuvent toutefois être sereins. Ils n’ont pas donné 304 millions à un joueur de basket. Ils ont donné le pouvoir à quelqu’un qui souhaite changer favorablement les choses. Et c’est déjà magnifique.

Sources : New York Times, The Athletic