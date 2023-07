Wembanyama, ça vous dit un truc ? Eve, l’aînée de la fratrie, vient d’être appelée par la Fédération française de basket 3×3 pour préparer les Jeux Olympiques 2024 avec l’équipe de France.

Un Wembanyama peut en cacher un autre. Alors que Victor sera attendu pour défendre les couleurs de la France aux Jeux olympiques de Paris 2024, sa grande sœur, Eve, pourrait elle aussi être de la partie… avec l’équipe féminine de basket 3×3. Elle vient en tout cas d’intégrer le groupe de préparation olympique, qui lancera sa campagne le 1er septembre prochain.

Eve Wembanyama intègrera le groupe de préparation olympique 3×3 en septembre prochain 🇨🇵

➕ d’infos : https://t.co/YUW4BGoJMJ pic.twitter.com/cY2Xj5Aq1b

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) July 27, 2023

Qu’est-ce que le « groupe de préparation olympique » ? Une initiative datée du 6 juin dernier, et appliquée uniquement au basket féminin par la FFBB, à la suite des excellents résultats décrochés par l’équipe de France 3×3. « L’équipe de France féminine 3×3 occupe la première place mondiale du Ranking FIBA et peut ambitionner de remporter une médaille à Paris », contextualise le communiqué de la FFBB. « A compter du 1er septembre 2023, huit joueuses évolueront sous contrat fédéral pour une durée de dix mois ». En gros, la fédé réquisitionne les huit meilleurs talents de 3×3 aux clubs pour la saison à venir, afin qu’elle s’entraînent entre futures coéquipières olympiques. « Les clubs LFB concernés auront ainsi la possibilité, à titre exceptionnel, de remplacer la joueuse libérée par une joueuse non formée localement ». Ouai, une sorte d’appel sous les drapeaux quoi. La journée du citoyen avec un peu plus de hype.

Ainsi, Eve Wembanyama a été appelée par l’entraîneur Yann Julien, en remplacement de Marie-Michelle Milapie. Cette dernière a accepté la proposition d’un club étranger pour la saison prochaine. Le problème ? La FFBB ne dédommage la réquisition d’une joueuse que dans les clubs français.

Eve Wembanyama ne découvre pas la discipline du 3×3, puisqu’elle a décroché la médaille d’argent avec l’équipe de France U21 lors de la Nations League 2022. L’ailière de 21 ans a fait ses premiers pas sur le circuit principal à l’occasion des Women’s Series la semaine dernière à Bordeaux, et va continuer d’apprendre durant les dix prochains mois au sein du groupe de préparation olympique. A ses côtés, Laëtitia Guapo, Myriam Djekoundade, Hortense Limouzin et Marie-Eve Paget, vice-championnes du monde il y a quelques semaines.

Arrivées 4e aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, les Bleues n’étaient pas passées loin de décrocher une médaille. Avec la création de ce groupe professionnel pour préparer la compétition en amont, l‘objectif est clair : décrocher l’or à Paris l’an prochain. Le tournoi de basket 3×3 aura lieu place de la Concorde du 30 juillet au 5 août. C’est une véritable chance de médaille pour la France.

Source : FFBB 3×3