Championnes du monde en titre, les Françaises du 3×3 ont malheureusement échoué en finale de la Coupe du Monde 2023, face à une redoutable Team USA.

La journée avait pourtant bien commencé, avec une victoire très sérieuse en demi face à l’Australie. De l’autre côté ? Team USA s’était débarrassé de la Chine et attendait nos quatre sistas de pied ferme. Quatre nanas dont Cameron Brink, ni plus ni moins que la filleule de Stephen Curry et accessoirement projetée top 3 de la prochaine draft WNBA, rien que ça. Le match ? Compliqué pour les Françaises. Beaucoup de fautes, beaucoup de lancers et globalement un cran en dessous. Mais clairement Laetitia Guapo (élue dans l’équipe type de la compétition), Marie-Eve Paget, Myriam Djekoundade et Hortense Limouzin n’ont pas grand chose à se reprocher sur cette finale et sur la compétition dans son ensemble. Les Américaines remportent leur premier titre depuis 2014 et donnent rendez-vous à celles qui évolueront à domicile dans un peu plus d’un an pour les Jeux Olympiques, place de la Concorde à Paris. Et vous savez quoi ? Quelque chose nous dit qu’on ne sera pas loin pour vous faire vivre l’évènement.

Mesdames bravo, immense bravo. Pas d’or cette fois-ci mais nos filles du 3×3 restent au sommet ou pas loin, et la constance à ce niveau est incroyable. Vite, les Jeux.

Bravo Laëtitia 🇫🇷👏

Laëtitia Guapo a été nommée dans l’équipe type de la compétition 🌟#3x3WC | @FIBA3x3 pic.twitter.com/53x3RSLHLF

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 4, 2023