Les Metropolitans de Boulogne-Levallois ont finalement disposé cet après-midi de l’ASVEL (3-1 face au triple-champion de France en titre), et par conséquent Victor Wembanyama (et Bilal Coulibaly !) disputeront les Finales du championnat face à Monaco.

NDLR : on adore Lahaou Konaté et Steeve Ho You Fat mais on rappelle juste que le fond de commerce ici est plutôt la NBA, d’où le choix éditorial, merci et bon dimanche soir

DONC, on en était où ? Ah, oui, les Mets sont en finale après avoir torpillé l’ASVEL de ces dieux locaux de Diot et Kahudi, et affronteront donc Monaco à partir de samedi, Monaco qui a disposé de la JL Bourg hier soir, la JL Bourg qui reste malgré tout le plus beau projet sportif de l’histoire du sport français, une phrase évidemment écrite en direct d’une terrasse au centre-ville de Bourg. Le programme des Finales ? Le voici, le voilà :

Match 1 le samedi 10 juin à Monaco

Match 2 le lundi 12 juin à Monaco

Match 3 le jeudi 15 juin à Levallois ou Paris ou Orleans ou San Antonio

Match 4 éventuel le samedi 17 juin à à Levallois ou Paris ou Lille ou New York

Match 5 éventuel le mardi 20 juin à Monaco

Vous remarquerez que la Draft du 22 juin ne sera donc pas impactée par ce calendrier, quel heureux hasard de l’avoir récemment modifié, et le futur n°1 de ladite draft ainsi que son best kept secret Bilal Coulibaly (encore très bon ce soir) vont donc avoir le loisir de terminer leur cursus en France sur la plus belle des notes face à l’ogre de la principauté, également le surnom de Dado Prso au début des années 2000.

Un match un peu compliqué ce soir pour Vic (15 points, 8 rebonds et 5 contres), une première mi-temps difficile mais une fin de match de patron, comme s’il avait décrété que cette année 2023 était la sienne malgré un dos qui commence à subir le poids d’une saison usante. Rendez-vous à partir de samedi pour l’épilogue !