Le pari NBA du jour : 130€ à gagner en misant sur un grand Jimmy Butler

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 4 juin, les Finales NBA entre les Denver Nuggets et le Miami Heat continuent avec le Game 2 dans le Colorado. Voilà qui nous donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h30 : Nuggets (1,28) – Heat (4,00)

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Jimmy Butler pose minimum 25 points, 5 rebonds et 5 passes (2,30) : décevant dans le Game 1 (13 points), Jimmy Butler sait qu’il doit se montrer plus agressif pour aider le Heat à gagner (surtout si Caleb Martin et Tyler Herro sont out). On peut donc s’attendre à une réaction de sa part dans le domaine du scoring, mais il a bien insisté sur le fait qu’il continuera aussi à faire jouer ses copains. Auteur de 7 rebonds et 7 passes dans le premier match, Butler est un joueur polyvalent qui pèse dans les différents secteurs du jeu. 25 points – 5 rebonds – 5 assists, c’est une ligne de stats qu’il a réalisée à quatre reprises sur les huit derniers matchs, alors pourquoi pas ce soir ?

UNE PETITE FOLIE POUR ACCOMPAGNER ?

Victoire des Nuggets entre 6 et 10 points d’écart (4,10) : vous aimez les paris un peu originaux avec une grosse cote ? C’est ce qu’on vous propose ici en misant sur l’écart entre les deux équipes. Après avoir perdu de onze points dans le Game 1, on s’attend de voir une équipe du Heat compétitive ce soir, mais les Nuggets semblent quand même un cran au-dessus. Victoire de Denver entre six et dix points d’écart, c’est à 4,10.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

