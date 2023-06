Si c’était du rugby, il eût été compliqué de l’emporter. Et les combats de kangourous ça n’existe pas en Autriche. Alors la France du 3×3 a tapé son homologue australienne, et les Françaises sont de retour en finale de la Coupe du Monde et tenterons d’y conserver leur titre !

Pour une fois le suspense n’était qu’à moitié présent. A moitié présent car dès l’entame les filles de Yann Julien ont mis les points sur les I et les oches à la fin de filoche. 6-1 au bout de 30 secondes, entame parfaite, que demande le peuple de Vienne.

Les filles assurent en attaque mais en défense l’Australie se met en place et recolle, rien ne sera facile on le savait, mais toujours ce petit écart qui nous permet de respirer sans l’aide d’une paille. Seule ombre au tableau ? Les fautes d’équipe car assez vite les Bleues se retrouvent dans la pénalité et devront donc défendre intelligemment, facile à dire ça.

Mais ces filles sont faites d’or, elles ne le portent pas seulement autour de leur cou chaque année ou presque. Hortense Limouzin met le rythme nécessaire, Myriem Djekoundade est exceptionnelle en défense, les Australiennes se mettent aussi à faire des fautes et dans les dernières secondes Marie-Eve Paget met le couvercle sur un magnifique match des Françaises, grâce à un pétard à 2-points puis deux lancers pour terminer le bail avant la limite. 21-17, direction la Finale face aux… Etats-Unis, victorieuses un peu plus tôt des Chinoises. Rendez-vous à 18h pour le feu d’artifice et une Marseillaise haute en couleurs ?