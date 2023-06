Imaginez une émission avec quelques grands hexperts. Du genre Tony Parker, Céline Dumerc, et Bastien + Alex de TrashTalk. Imaginez le délire animé par l’incontournable Mary Patrux. Et maintenant imaginez que ça dure plus de 30 minutes. Voici “Le Banc de Touche”, version NBA et collector !

Le concept nous vient de chez ParionsSport, avec plusieurs épisodes qui ont déjà été réalisés et mis en ligne sur leur chaîne YouTube. Un épisode spécial PSG, un épisode spécial OM, fallait bien qu’on se penche sur le ballon-main après le ballon-pied ! Réunis pour cette émission, les protagonistes ont été testés sur différents challenges, parfois hardcore et parfois faciles. Comme par exemple ? Les MVP des Finales dans l’histoire de la NBA. Ou bien tirer du milieu du terrain. Reconnaître un joueur en posant des questions, et placer des dates sur une frise chronologique.

Si vous avez toujours rêvé de voir Tony Parker chambrer avec TrashTalk, ou Céline Dumerc deviner qu’Alonzo Mourning est plutôt du matin, si vous imaginez à quoi peut ressembler Alex quand il devine Jason Kidd, ou bien TP qui shoote à l’aise du milieu du terrain, c’est par ici que ça se passe !