Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : 25 points minimum, qui va cartonner au scoring cette nuit ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 30 mars, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec onze matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

25 points minimum, l’analyse fine !

Dejounte Murray contre les Grizzlies (2,50 au lieu de 2,10) : sur ses douze matchs disputés en mars, Dejounte Murray a topé la barre des 25 points à neuf reprises. Le décor est planté et plutôt bien. Mais avec la 6è défense de NBA, les Grizzlies excellent dans l’art de cibler une individualité. Il sera intéressant de voir s’ils optent pour la laisse, ou s’ils considèrent les Spurs comme une équipe trop homogène pour tout miser sur Dejounte Murray. Ça se tente.

Klay Thompson contre les Suns (2,50 au lieu de 2,10) : sans Stephen Curry, les Warriors se reposent depuis quelques rencontres sur la paire Klay Thompson – Jordan Poole. C’est moins clinquant, mais le vrai Splash Bro des deux hommes reste sur 37 points à Atlanta et 25 à Washington. Il aura les crocs de mettre fin à la série de trois défaites consécutives des Warriors, en battant Phoenix à la maison.

Jaylen Brown contre le Heat (2,40 au lieu de 2,00) : on ne dit pas que celle-là est la plus sécure, simplement que sur ses six derniers matchs, Jaylen n’a jamais scoré au-dessous des 25 points. Faut-il une fin à tout ? On serait tenté de répondre positivement puisqu’en face, le Heat est la 5è défense de NBA et Jimmy Butler sera de la partie. On imagine davantage P.J. Tucker missionné sur Jayson Tatum, donc il est fort possible que Jaylen Brown se coltine Mister Jimmy Bucket. Mais comme dit, Jaylen Brown est sur une excellente série au scoring.

Miles Bridges contre les Knicks (4 au lieu de 3,40) : énorme cote pour l’ailier de Charlotte qui, sur ses treize matchs disputés en mars, a atteint la barre des 25 points à cinq reprises. C’est déjà bien, d’autant plus que les Knicks ne sont plus les Knicks édition 2020-21, capables de cibler et restreindre un franchise player à la perfection. Sur ses trois matchs face aux Knicks cette saison, Miles Bridges a claqué 38 points le 17 janvier dernier, mais pas dépassé la barre des 25 points lors des deux autres. À vous de jauger.

Karl-Anthony Towns contre les Raptors (2,60 au lieu de 2,15) : la défense intérieure des Raptors n’est pas réputée pour être la pire de NBA, ni la meilleure. En face, Karl-Anthony Towns n’a plus scoré 25 points depuis quatre rencontres et aura envie de relancer la machine individuelle qu’il est. Une affaire à suivre de près.

1h : Pacers (4,40) – (1,22) Nuggets

1h : Cavaliers (2,10) – (1,76) Mavericks

1h : Wizards (1,63) – (2,30) Magic

1h30 : Raptors (1,67) – (2,20) Wolves

1h30 : Celtics (1,53) – (2,65) Heat

1h30 : Knicks (2,25) – (1,66) Hornets

2h : Rockets (2,20) – (1,69) Kings

2h : Thunder (7,20) – (1,10) Hawks

2h30 : Spurs (2,70) – (1,47) Grizzlies

4h : Warriors (2,45) – (1,55) Suns

4h : Blazers (8,70) – (1,08) Pelicans

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

