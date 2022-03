Programme NBA : Celtics – Heat et le retour de C.J. McCollum à Portland, soirée frisson à prévoir

Plus que quelques jours avant le week-end, alors pour se changer les idées, quoi de mieux que la NBA ? Une bataille pour la première place de la Conférence Est, une bande de loups qui se rend au Canada, des Guerriers qui accueillent la meilleure équipe de la Ligue et le retour de C.J. McCollum dans son ancien chez lui. Oui, une belle soirée se profile, donc on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 30 MARS

1h : Cavaliers – Mavericks (en direct sur beIN Sports 4)

: Cavaliers – Mavericks (en direct sur beIN Sports 4) 1h : Pacers – Nuggets

: Pacers – Nuggets 1h : Wizards – Magic

: Wizards – Magic 1h30 : Celtics – Heat

: Celtics – Heat 1h30 : Knicks – Hornets

: Knicks – Hornets 1h30 : Raptors – Wolves

: Raptors – Wolves 2h : Rockets – Kings

: Rockets – Kings 2h : Thunder – Hawks

: Thunder – Hawks 2h30 : Spurs – Grizzlies

: Spurs – Grizzlies 4h : Warriors – Suns (en direct sur beIN Sports 1)

: Warriors – Suns (en direct sur beIN Sports 1) 4h : Blazers – Pelicans

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Raptors – Wolves (1h30) : le voilà le match de la nuit ! D’un côté, les Raptors sont sur une dynamique très positive et viennent de remporter huit de leurs 10 derniers matchs. En cas de victoire ce soir, ils peuvent prendre une option supplémentaire pour éviter de passer par la case play-in tournament, et même tenter de rentrer dans le Top 5 de la Conférence Est. De l’autre, les Wolves ont encore la possibilité d’échapper au play-in et une victoire ce soir est presque obligatoire pour mettre la pression aux Nuggets et surtout au Jazz. Les deux adversaires du soir sont des équipes mortes de faim, deux des meilleures défenses de la Ligue et comptent surtout beaucoup de talents offensifs. Alors qui de la triplette VanVleet-Siakam-Barnes ou Russell-Towns-Edwards l’emportera ce soir ? Réponse à 1h30.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

La liste des blessés dans l’Ohio est plus longue que le bras d’Evan Mobley, et les Mavs sont en très grande forme. Un petit 40/10/10 pour Doncic ?

Déjà qu’en temps normal les Pacers auraient eu du mal à défendre Jokic, là, ils n’ont plus que deux joueurs sur les postes intérieurs. Sale soirée à prévoir dans l’Indiana…

Le Magic a besoin d’une défaite pour reprendre seuls la place de pire équipe de la Conférence Est. Bravo les Wizards, on n’a rien pu faire.

Les Jays Brothers sont tous les deux incertains pour ce soir, l’occasion pour Miami de relancer la machine ? Pas sûr que les Celtics se laissent faire alors que le vainqueur passera la nuit dans le costume du leader de la Conférence Est.

Les Hornets viennent de remporter 7 de leurs 10 derniers matchs et les Knicks sont sur une série de 4 victoires de suite. Attention, ça va être serré.

Ce soir, c’est le Merdico de la Conférence Ouest. Qui des Kings ou des Rockets réussira à perdre ce match ?

Trae Young de retour dans son Oklahoma natal ? Attention, la météo annonce une pluie de 3-points en provenance de Géorgie.

Les Grizzlies déroulent en l’absence de Ja Morant, mais les Spurs viennent de rentrer dans le play-in et vont être motivés pour essayer de conserver leur dixième place.

Duel au sommet de la Conférence Ouest, mais quand Stephen Curry n’est pas là, les Warriors sont vraiment moins bons. Attention au blowout des Suns.

C.J. McCollum de retour à Portland ? Euh… Si vous avez encore Cijé en TTFL, c’est l’occasion. Ce sera aussi l’occasion pour les Blazers de rendre un vrai hommage à l’ancien bras droit de Damian Lillard et MIP en 2016 qui a rendu de fiers services dans l’Oregon pendant ses 8,5 premières saisons en NBA.

Encore une bien belle soirée NBA qui s’annonce là. On se donne rendez-vous à 1h pour une nuit remplie, en notre compagnie.