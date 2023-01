C’est parti pour une nouvelle nuit de NBA ! Cinq matchs cette nuit, mais de beaux duels à l’image du Knicks-Lakers de 1h30. LeBron James ne manquera pas l’occasion de foudroyer la Big Apple dans son antre légendaire ? Allez, on se pose sur le programme !

# LE PROGRAMME

1h : Cavaliers – Heat

1h30 : Knicks – Lakers

2h : Bulls – Clippers

2h : Bucks – Hornets

4h : Nuggets – Pelicans

# À NE PAS MANQUER

Un petit Knicks – Lakers au Madison Square Garden, on prend ! LeBron James sera bien sur le terrain, malgré une douleur au pied qui l’a privé du match face aux Nets hier. Le King ne pouvait pas manquer l’unique venue de son équipe dans l’antre par excellence de la NBA. Ce que ça veut dire ? Que Bronbron risque de se rapprocher du record de Kareem Abdul-Jabbar une nouvelle fois, en s’offrant un joli match.

Julius Randle et Jalen Brunson devront faire le boulot pour déjouer les plans des Californiens, la victoire contre les Lakers à la maison reste toujours d’un certain prestige. Vous l’aurez saisi, gros duel des deux côtés et donc match à regarder !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Donovan Mitchell et sa bande reçoivent le Heat à Cleveland pour ouvrir la nuit. Une rencontre de qualité, on prend !

Les Clippers se rendent à Chicago, un beau petit match là aussi avec Kawhi Leonard, Paul George, Zach LaVine et DeMar DeRozan sur le terrain. Le menu est – presque – bocusien – sur le papier, attention à ne pas faire virer ça au fast-food.

Les Bucks voudront prendre leur revanche sur les Hornets, après la sale défaite encaissée il y a quelques semaines. Giannis aura faim, Giannis va détruire la ruche.

Un mec un peu balourd qui défonce des types qui se fument à la muscu, c’est toujours fun à regarder même en fin de nuit.

Cinq matchs seulement, mais l’assurance de trouver chaussure à son pied. On prépare la cafetière, le plaid pour les plus frileux, et on est parti pour une jolie nuit de panier-balle !