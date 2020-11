TrashTalk en partenariat avec ParionsSport cette saison : objectif, faire péter la banque et partir au soleil

Comme nombreux d’entre vous le savent, nous avons adopté un réflexe chez TrashTalk, par respect et appréciation de notre communauté. Vous tenir informés, autant que se peut, lorsque le projet évolue et prévoit de belles choses pour la saison à venir. Cela tombe bien, aujourd’hui nous vous présentons les copains avec qui allons faire péter la banque lors des prochains mois : PARIONS SPORT !

Cela fait maintenant pas mal de temps que vous pouvez retrouver des conseils en paris sportifs sur TrashTalk. Des conseils plus ou moins pertinents, on ne va pas se mentir, mais des conseils quand même (les Sixers champions en 2020, toi-même tu sais). Entre plusieurs formats papiers et des pastilles vidéo amusantes, nous avons proposé nos avis sur la NBA depuis plusieurs années avec des cotes bien senties. Qui ne s’est pas laissé tenter par la folie du Mercredi Panzani ? Qui n’a pas imaginé faire strike sur la folle soirée du vendredi ? Bienheureux que nous sommes, nous avons vu l’engouement dans la communauté autour de ces paris, y compris sur la TrashTalk Fantasy League où les plus grands nez fins de France et d’ailleurs se sont retrouvés pour s’écorcher tous les soirs, récupérant de nombreux freebets en passant. Cette formule, qui marche, évoluera dans un sens encore plus divertissant cette saison avec ParionsSport en partenaire de TrashTalk.

Les paris sportifs conseillés à juste-dose sur votre site préféré ? Il y en aura toujours autant. Les freebets distribués en balle aux différents vainqueurs de la TTFL ? Il y en aura à foison. Les pastilles vidéo avec vos fidèles serviteurs qui sautillent entre l’analyse fine et le mode Hexpert ? Vous en aurez. Et d’autres surprises à venir ? Oui, il y en aura, bien entendu. Sans vouloir faire de spoiler, nous souhaitons récompenser encore plus de membres de la commu, qu’ils soient parieurs ou parieuses, joueurs ou joueuses. Mais nous souhaitons aussi continuer à proposer des contenus encore plus originaux, sur toutes nos plateformes, puisqu’il s’agit d’une de nos forces. C’est donc avec ParionsSport, partenaire officiel de la NBA ces deux dernières saisons, que nous travaillerons en ce sens. Vous avez dû certainement les croiser, puisqu’ils étaient en front sur le NBA Paris Game du 24 janvier 2020, en plus des activations réalisées avec Mary Patrux (beIN Sports) ou la FFL pour ne citer qu’eux. Autant dire que la Dream Team prend gentiment forme avec l’arrivée de votre média préféré dans la bande.

Cette annonce nous permet aussi de vous remercier, vous, pour votre fidélité et votre passion. Cela fera bientôt dix ans que TrashTalk existe, avec ses hauts, ses bas et ses différentes évolutions. Ses foirades, ses livres, ses événements, ses apéros, ses directs en pleine nuit, ses cafés en plein jour. Depuis tout ce temps, nous avons tenu à maintenir un lien fort et de transparence avec vous. Une priorité devant laquelle vous avez montré un retour formidable en permanence, dans chacune de nos initiatives. Nous espérons donc que celle-ci vous ravira, comme toutes les autres, et que nous finirons ensemble dans un jet privé en août 2021, après avoir pronostiqué les Cavs qualifiés pour les finales de conférences.

C’est une nouvelle grande saison qui nous attend et qui vous attend sur TrashTalk. Une année qui sera remplie de nouveaux contenus, de paris sportifs et de vainqueurs en TTFL chaque semaine. ParionsSport se joint donc à nous pour que la fête batte son plein : que les billets tombent en cascade dans vos popoches, et que votre banquier transpire à grosses gouttes sur les prochains mois. Rappel important, les paris sportifs sont réservés aux majeurs, et partir aux Seychelles est réservé aux winners.