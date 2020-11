Silence radio chez Giannis Antetokounmpo : le sign & trade foiré de Bogdan Bogdanovic, un vrai coup de froid sur Milwaukee ?

Il y a environ une dizaine de jours, juste avant la Draft NBA, on soulignait la très grosse intersaison des Bucks avec les arrivées de Jrue Holiday et Bogdan Bogdanovic. Mais si le premier est bien arrivé à Milwaukee, le second est finalement parti chez les Hawks suite à un sign & trade foiré entre les Daims et les Kings. Et visiblement, cet épisode a jeté un froid sur le Wisconsin par rapport à la prolongation de Giannis Antetokounmpo.

Nous sommes le 26 novembre. Giannis est toujours en Grèce et le suspense reste entier concernant la supermax extension du double MVP, qui n’a pas encore pris sa décision. Décision qui est évidemment largement attendue à travers toute la NBA d’ici au 21 décembre prochain, et qui peut soit mettre fin aux spéculations par rapport à un potentiel départ du Freak, soit garder la porte grande ouverte aux rumeurs pendant les mois à venir. En attendant, on se demande évidemment ce qui se passe dans la tête d’Antetokounmpo, surtout après l’épisode du sign & trade de Bogdan Bogdanovic. Alors que le Serbe semblait parti pour renforcer les Daims en compagnie de Jrue Holiday, la transaction a échoué et les Bucks ont finalement recruté D.J. Augustin, Bobby Portis, Bryn Forbes et Torrey Craig. De quoi compenser le raté sur Bogda ? Voilà une question qui pèse. D’après un article de Jake Fisher, publié sur Bleacher Report et qui revient sur les coulisses de ce sign & trade foiré, l’impact de cet échec est réel à Milwaukee. En effet, Bogdanovic représentait une recrue séduisante aux yeux de Giannis, bien motivé à l’idée d’accueillir un autre talent européen dans le Wisconsin pour jouer le titre en 2021. Si l’on en croit Fisher, le Serbe était carrément numéro un sur la liste des renforts voulus par Antetokounmpo à l’intersaison, même devant Jrue, dont l’arrivée est pourtant perçue comme un gros coup pour les Bucks. Résultat, quand le transfert est tombé à l’eau, le mood a forcément changé dans le camp des Daims en vue de la prolongation de Giannis.

Après le (faux) coup double des Bucks, l’ensemble de la franchise était confiante par rapport à ses chances de conserver Antetokounmpo sur le long terme. Les Daims pensaient avoir fait un gros pas dans la bonne direction et d’une manière générale, le sentiment au sein de la Ligue était que la signature de la supermax extension semblait en bonne voie. Aujourd’hui, d’après Fisher, cette confiance a véritablement baissé d’un cran suite à la débâcle Bogda. Et le fait que Giannis ne s’est pas encore prononcé sur son avenir n’est pas forcément rassurant. Est-ce que ça veut dire que le Freak est en train de favoriser l’idée de devenir agent libre en 2021 ? Peut-être, ou alors il veut tout simplement prendre son temps pour bien évaluer ses options face à l’une des décisions les plus importantes de sa vie. L’avenir répondra à nos interrogations mais ce qu’on peut dire avec certitude aujourd’hui, c’est qu’une arrivée de Bogdan Bogdanovic aurait donné aux Bucks un maximum d’arguments pour convaincre Antetokounmpo. Si l’intersaison de Milwaukee dans son ensemble reste tout de même positive avec le recrutement de Jrue Holiday, elle aurait été excellente avec Bodga en plus, autant sur le plan basket que pour marquer l’esprit du Freak. Et si le sign & trade ne s’était pas écroulé, peut-être que Giannis aurait déjà prolongé à l’heure actuelle…

Est-ce que l’épisode Bogdanovic sera perçu un jour comme un véritable tournant dans le départ de Giannis Antetokounmpo ? C’est évidemment le scénario que tout le monde refuse d’imaginer à Milwaukee. L’offre d’environ 230 millions de dollars est aujourd’hui toujours sur la table et attend d’être signée. Reste à voir si elle attendra une année de plus, ou éternellement.

Source texte : Bleacher Report