Officiel, Torrey Craig et Bryn Forbes s’engagent avec les Bucks : un vrai défenseur + un vrai shooteur = un vrai joueur ?

On a presque envie de le parier tiens, alors on se donne rendez-vous dans quelques heures quand une franchise se sera jetée sur l’occasion. 11h35 ce matin au moment d’écrire ces lignes. 18h16 ce soir, tiens tiens, les Bucks ont remporté la timbale et accueille donc l’ancien verrou des Nuggets, en compagnie de Bryn Forbes. Un mec qui ne sait que défendre, l’autre qui ne sait que shooter. Fuuuuuuuuuuusion ?

Comme un bon paquet d’autres franchises, les Bucks finalisent petit à petit le roster censé emmener Giannis jusqu’au titre tant espéré. Jrue Holiday, Bobby Portis, D.J. Augustin, Pat Connaughton et désormais deux renforts supplémentaires : Torrey Craig et Bryn Forbes. Le premier est un elite defenseur et on en a suffisamment parlé ici-même ce matin, et le deuxième est son exact contraire puisque pour lui la défense est avant tout un quartier de Paris. Titulaire depuis deux ans à San Antonio, Bryn Forbes envoyait dans le Texas sa bonne douzaine de points de moyenne, le tout en prenant environ 60% de ses tirs derrière l’arc. Deux ajouts malins, deux role players par définition.

Free agent Torrey Craig has reached agreement on a deal with the Milwaukee Bucks, his agents Dave Spahn and Austin Brown of @CAA_Basketball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Free agent guard Bryn Forbes has agreed to a two-year deal with the Miwaukee Bucks, his agent Mike Lindeman of @excelsm tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Avec ces deux recrues supplémentaires les Bucks commencent à dessiner les contours de Jayson Tatum de leur roster 2020-21, pas forcément plus clinquant que la saison dernière mais « peut-être » mieux imaginé. Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Khris Middleton en tête d’affiche, Bobby Portis et D.J. Augustin pour jouer les back-ups des deux premiers, et pour le reste des role players qui ne feront jamais le Hall Of Fame mais qui savent pourquoi ils sont là. Loin d’être sexy sur le papier mais la vérité du terrain est parfois différente de celle imaginée, et on en connait en tout cas un qui doit se poser quelques questions actuellement quant au virage étrange pris par sa franchise. Parce que jouer le titre pourquoi pas, mais pas sûr néanmoins de la réussite du projet avec un supporting cast certes solide mais sans aucune garantie.

On le saura vite hein, et on surveillera évidemment la tronche de Giannis à chacune des défaites des Bucks. Parce qu’on est comme ça, parce qu’on est des chacals.